Carlos “Caramelo” Cruz y Lupillo Rivera volverán a verse las caras en ‘Top Chef VIP 5’

El reality de cocina de Telemundo, “Top Chef VIP“, ha cambiado su fecha de estreno, y ahora llegará a las pantallas de televisión con su quinta temporada el martes 11 de agosto en el horario de las 7 p. m./6 c.

Para esta edición, la producción de Telemundo logró reunir a un elenco de lujo que cuenta con la participación de celebridades como: Athenea Pérez, Aylín Mujica, Carlos “Caramelo” Cruz, Carlos Ferro, Carlos Ponce, Diana Haro, Gaby Borges, Guty Carrera, José Joel, Kelly Ríos, Lupillo Rivera, Mauricio Garza, Miguel Arce, Nailea Norvind, Nievelis González, Ninel Conde, Pedro Luis “La Divaza” Figueroa, Roberto Romano, Sheynnis Palacios y Stephanie Salas.

En esta edición hay varios exhabitantes de “La Casa de los Famosos”, y tres de ellos fueron compañeros de Lupillo Rivera, en diferentes temporadas. Hablamos de Guty Carrera, “La Divaza”, con quienes compartió en la cuarta edición, en donde vimos ganar a Maripily Rivera. Y a Carlos “Caramelo” Cruz, a quien Rivera conoció en la edición “All-Stars”.

Lupillo no protagonizó ningún conflicto con Divaza, pero sí vivió tremendos encontronazos con “Caramelo”, el ganador de su temporada.

El público, que ama los realities de Telemundo, está con la expectativa de querer saber cuál será la relación o cómo será la interacción entre ambos, una vez inicie la competencia de cocina más candente de la televisión hispana.

El gran jurado y el premio de esta temporada…

Esta temporada mantendrá al mismo jurado que hemos tenido en las últimas tres ediciones, es decir: Antonio “Toño” de Livier, la chef Tita y la chef Betty Vázquez. Los tres han logrado ganarse la confianza del público televidente, ya que los respalda una fuerte carrera. en los diversos estilos de cocina que representan.

Cabe recordar que este programa, si bien es cierto que pretende conquistar a la audiencia, sus televidentes no tienen injerencia en quién gana o quién pierde. “Top Chef VIP” no cuenta con un sistema de votación como “La Casa de los Famosos”.

El reality conducido por Carmen Villalobos vuelve a reunir a 20 celebridades que competirán en retos llenos de sorpresas por el título de “Top Chef VIP” y el gran premio de $200,000 dólares.

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