Telemundo presenta su Upfront 2026–2027: telenovelas icónicas y nuevos realities…

Telemundo ha presentado su Upfront 2026-2027, en donde podemos conocer la programación que tienen prevista para lo que resta del presente año y lo que tendrán para 2027. Entre los que podemos destacar el regreso de sus realities más fuertes: “La Casa de los Famosos”, “Top Chef VIP” y “Exatlón”.

Aquí las telenovelas que veremos en la programación de Telemundo:

“ La Reina del Sur “ – Temporada 4

Kate del Castillo regresa como Teresa Mendoza, uno de los personajes más icónicos de la televisión en español. Cuatro años después de dejar atrás su pasado, Teresa ha construido una nueva vida hasta que una tragedia la obliga a regresar al mundo del que intentó escapar, enfrentándose a una poderosa red criminal y a los peligros que conlleva. Rodeada de corrupción, alianzas cambiantes y enemigos invisibles, emprende una incansable búsqueda de justicia que pondrá a prueba sus límites y redefinirá su legado.

Basada en la novela de Arturo Pérez-Reverte, “La Reina del Sur” redefinió el género y ayudó a consolidar la franquicia Super Series de Telemundo, rompiendo récords de audiencia y logrando uno de los finales más vistos en la historia de la televisión, sin importar el idioma. Con su esperado regreso, la serie se mantiene como una de las franquicias más poderosas y duraderas de Telemundo.

“ El Señor de los Cielos “ – Temporada 10

La temporada 10 marca un regreso a las raíces de la saga, revelando a Aurelio Casillas como un hombre lo suficientemente poderoso para conquistar el mundo, pero incapaz de controlarse a sí mismo. Tras desaparecer del radar de su familia, reaparece para recuperar su imperio y reafirmar su legado, llevando al límite el poder y la lealtad mientras cruza una línea que podría costarle todo.

Desde su debut, la interpretación de Rafael Amaya como Aurelio Casillas se ha convertido en una de las más reconocibles de la televisión en español, liderando una franquicia que ha cautivado a las audiencias durante casi una década. Conocida por su narrativa de alto impacto, personajes complejos y producción cinematográfica, El Señor de los Cielos sigue siendo una serie definitoria para Telemundo, reforzada por una décima temporada histórica que consolida aún más su estatus como propiedad insignia.

“ Sin senos sí hay paraíso “

Una de las franquicias más exitosas y duraderas de Telemundo regresa con una visión audaz y contemporánea, encabezada por Carmen Villalobos como Catalina Santana, junto a Majida Issa, Catherine Siachoque y Gregorio Pernía. Construyendo sobre el legado de Sin Senos, este nuevo capítulo presenta a Catalina siendo arrastrada nuevamente a un peligroso mundo criminal mientras lucha por proteger a su familia y enfrentar amenazas nuevas y conocidas.

A medida que secretos enterrados por largo tiempo salen a la luz, Catalina debe navegar alianzas cambiantes y un peligro creciente, mientras el regreso de su mayor adversaria, Yésica Beltrán “La Diabla”, amenaza con destruir todo lo que ha logrado reconstruir, elevando las apuestas en una de las series más emblemáticas de Telemundo.

“Sin senos sí hay paraíso” es parte de la nueva programación de Telemundo. / Foto Cortesía de Telemundo. Crédito: Cortesía | Telemundo

Estos son los realities que regresan junto a “La Casa de los Famosos”:

“La Casa de los Famosos”

El fenómeno multiplataforma La Casa de los Famosos regresa con un nuevo elenco de celebridades favoritas del público que vivirán en completo aislamiento del mundo exterior. La serie ofrece una experiencia sin filtros, 24/7, a través de múltiples plataformas, incluyendo su popularísima transmisión en vivo continua, impulsada por más de 100 cámaras que capturan cada momento. A medida que se forman alianzas y se intensifican las rivalidades, la audiencia decide quién será coronado ganador del reality de mayor audiencia de Telemundo.

“Top Chef VIP”

Top Chef VIP reúne a celebridades en una competencia culinaria de alto nivel, evaluada por tres reconocidos chefs latinos. Conducido por la aclamada actriz Carmen Villalobos, el formato combina talento, presión y personalidad, mientras los participantes compiten por el título y un premio de $200,000.

“Exatlón Estados Unidos“

El reality de competencia de mayor duración de Telemundo, Exatlón Estados Unidos, regresa para su temporada 11, llevando a atletas de alto rendimiento a sus límites físicos y mentales a través de exigentes circuitos y enfrentamientos cara a cara. Viviendo en aislamiento, los competidores enfrentan intensas pruebas diarias hasta que uno es coronado campeón.

Todo listo para “Exatlón” con las arenas de campeones. / Foto Cortesía de Telemundo. Crédito: Cortesía | Telemundo

¡Nuevos formatos de realities!

“ Operación Triunfo “

Presentado por la actriz, conductora y personalidad mediática mexicana Natalia Téllez, Operación Triunfo es una competencia musical global en la que un grupo de jóvenes artistas viven y practican juntos en una academia mientras son filmados 24/7. Cada semana, suben al escenario en galas en vivo de alto perfil, presentándose individualmente y en grupo mientras compiten por la oportunidad de lanzar una carrera musical profesional. Guiados por un panel de jueces y mentores de la industria, los concursantes son evaluados por su talento, crecimiento y desempeño, mientras que la audiencia juega un papel clave en determinar quién avanza. Combinando formación artística, momentos de la vida real y presentaciones musicales de primer nivel, la serie ofrece un cautivador recorrido de ambición personal, creatividad y transformación.

“ Juego de Villanos “

Juego de Villanos reúne a algunas de las personalidades más polémicas de los realities en español en una competencia de alto riesgo basada en la estrategia, el conflicto y la supervivencia. Viviendo bajo un mismo techo, los participantes deben navegar alianzas cambiantes, superar a sus rivales y adaptarse a un juego en constante evolución donde la confianza es limitada y cada movimiento tiene consecuencias.

A través de una serie de desafíos físicos, mentales y sociales, compiten para evitar la eliminación y ganar control de la casa. Al final, solo uno logrará imponerse sobre los demás para reclamar el título de “supervillano” definitivo y cobrar un premio en efectivo.

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