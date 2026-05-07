Estos son los nuevos nominados en “La Casa de los Famosos 6”: controversia en el proceso

Anoche, “La Casa de los Famosos 6” vivió un nuevo proceso de nominación en donde la controversia saltó a la vista. Resulta que la producción utilizó de nuevo su polémica ruleta con números en positivo y negativo más un cero.

¡Cuestionable “la suerte” de la ruleta!

Lamentablemente, en el juego de las probabilidades, teniendo a dos habitantes con cuatro oportunidades de probar suerte con dicho artefacto, este solo favoreció a uno de los dos, dando como resultado solo puntos en negativo para Caeli, mientras que Horacio obtuvo dos positivos y dos negativos. Es decir, la probabilidad del 50 y 50.

Por estadística, el resultado y la diferencia entre ambos arrojan anomalía, lo cual genera que el público conocedor tenga serias dudas sobre el resultado que le ha dado una semana más a Caeli dentro de la competencia.

Esto además reaviva el argumento de que este juego de azar, particularmente, parece diseñado para mantener dentro del juego al habitante que la producción tiene en la mira como buen generador de conflicto en contra del grupo que buscan quebrar.

¡Minuto 3:30!

En el siguiente video vean cómo en el minuto 3:30 la ruleta, ya sin fuerza de giro, se regresa para darle números negativos a Caeli.

Se puede agregar que este particular giro en reversa con Kenny solo pasa con él. No se vuelve a repetir con ningún otro habitante. En el resto de giros se detiene puntual y en otros retrocede sí, pero no al nivel de Kenny. ¡Raro, muy raro!

La nominación quedó de la siguiente manera:

Celinee -agua- Nominada por el líder, Yoridan. ⁠Josh -agua- Nominado por la dinámica de la llamada. ⁠Horacio -agua- Con tres puntos extra por la cabina de las tentaciones. ⁠Stefano -tierra- ⁠Verónica -aliada de agua- ⁠Fabio -tierra- ⁠Sandra -aliada de tierra- ⁠Lorena -aliada de agua-

Sobre la cabina de las tentaciones, la crítica es que esta es la segunda cabina consecutiva para agua. ¿Por qué después de la última cabina, que fue de Horacio, la producción no buscó darle una cabina a un habitante de tierra para nivelar el poder y otorgar puntos dentro del cuarto?

Al día de hoy, la cabina de las tentaciones ha sido en el siguiente orden:

Josh -agua- Tuvo que darle 3 puntos a Horacio. Stefanno – tierra – Tuvo que darle 3 puntos Fabio. Horacio Pancheri -agua- Tuvo que darle 3 puntos Kenny. Curvy Zelma – agua – Tuvo que darle 3 puntos a Horacio.

En cuanto al portal, estos han sido en el siguiente orden:

Celinee Santos – agua – Curvy Zelma -agua- Fabio Agostini -tierra- Yoridan Martínez -tierra-

Las decisiones de la producción demuestran una clara inclinación a favorecer los juegos para tierra, y básicamente lanzar todas las posibilidades que generen conflicto, desintegración y separación en contra del agua.

El cine siempre ha sido de agua, en su mayoría…

En cuanto al cine, de un 100 % total de películas emitidas, más del 95 % de estas ha sido para exponer al cuarto agua a cualquier narrativa predispuesta por la producción.

“En busca del flan perdido”: Kenny y Josh comiéndose el flan de Yoridan. AGUA. “Combate feroz”: Celinee vs. Caeli. AGUA. “La embestida final”: Caeli y su separación definitiva de agua. “Shock inesperado”: La reacción del cuarto agua ante la eliminación de Laura Zapata. AGUA. “Esquilars de tensión”: Las dudas sobre Horacio por su cercanía con Fabio. AGUA y TIERRA. “Las manos mágicas”: Cinta sobre Jayline y Fabio con sus manitas en la cama. AGUA y TIERRA. “Kill House”: La eliminación de Sergio Mayer y sus consecuencias: El grito de Stefanno en la cara de Laura Zapata, la patada de Oriana en la puerta de agua, Horacio reagrupando al equipo: agua.

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