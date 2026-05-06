Divo asegura que prepara una demanda legal en contra de Laura Zapata y, ¿’la villana’ le responde?

Divo en entrevista con “Hoy Día” en su espacio “Sin Censura” habló sobre su paso por “La Casa de los Famosos 6“. Pero el undécimo eliminado de este reality decidió que además de hablar sobre todo lo que vivió ahí dentro, también tenía algo más impactante que comunicarle en exclusivo al programa matutino de Telemundo.

Divo habló sobre Laura Zapata y dijo: “Estoy iniciando un proceso legal para demandar a Laura Zapata y a los que estén involucrados en comentar cosas como que la producción -Endemol- me pasó drogas. Esa es una acusación grave, y lo va a tener que demostrar en un tribunal de los Estados Unidos”.

Ante esta situación, Laura Zapata lanzó un comunicado en donde reza lo siguiente: “He visto las declaraciones y amenazas que se están haciendo en distintos medios. Y justamente por eso confirmo algo que el tiempo siempre termina demostrando”.

Luego en su texto puntualiza lo siguiente:

Muchas veces una amenaza pública de demanda también puede convertirse en una estrategia mediática para cambiar la conversación y victimizarse frente al rechazo evidente del público.

El prestigio de una persona no lo destruye alguien más. Casa quien se retrata solo con sus actos, sus palabras y sus reacciones.

El público ve. El público escucha. Y el público saca sus propias conclusiones.

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