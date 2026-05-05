“El Divo de Placetas” se convirtió en el undécimo eliminado de “La Casa de los Famosos 6”

Anoche “La Casa de los Famosos 6” vivió su décimo primera gala de eliminación y vio cómo “El Divo de Placetas” salía eliminado del reality. El público anoche tenía un triple empate en la parte baja de la placa de nominados. Yoridan, Divo y Stefano corrían peligro. ¡A Eduardo Antonio se le acabó el tiempo de juego!

Su salida era lo que los habitantes del cuarto agua buscaban desde hace tres semanas. Las lágrimas de Sandra Itzel anoche junto a sus palabras hablan de desconcierto ante la situación. Ante la salida de su recién encontrado amigo y la felicidad de “Los Guerreros de la Luz”.

Sin embargo, en el juego ambos soportaron de parte a parte y por esta razón, a estas alturas de la competencia, la eliminación de un grande de cada equipo generará una reacción similar a la de anoche en el equipo contrario.

Divo ha tenido mucha suerte en esta competencia, como apoyo por parte de sus fans. Suerte, nos referimos a que supo ganar varios juegos, volviéndose intocable para agua por liderazgo o robos de salvación, así como por haber recibido el favor de ser salvado por el retador.

Los habitantes de tierra cuestionan la felicidad y celebración de agua. Aseguran que ellos nunca han hecho lo mismo ni tenido reacciones similares. El problema es que sí lo han hecho, pero han sido pocas, por esa razón es que probablemente ya ni lo recuerdan.

Celebraron igual cuando Lupita Jones fue eliminada. Aún más tras la eliminación de Sergio Mayer. Y así también vivieron la salida de Laura Zapata. En comparación a agua, han tenido que llorar más que celebrar, eso desde luego. Pero cuando les ha tocado “la buena”, lo han hecho de la misma manera.

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