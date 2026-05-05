Caeli se mantiene firme en su lucha contra ‘Los Guerreros de la luz’ en “La Casa de los Famosos 6”

Horacio Pancheri ha estado nominado por dos semanas consecutivas y así ha regresado a “La Casa de los Famosos 6“. En sus momentos más álgidos de competencia, el público ha decidido apoyarlo, creerle y por esta razón Caeli ha tenido que ver cómo aunque ella lo señala constantemente, los fans del cuarto agua han decidido mayoritariamente quedarse con él.

Anoche, durante la gala, Caeli decidió quitarle su apoyo a Luis Coronel. Sobre todo porque este ha congeniado con sus compañeros en que no se le puede dar amor a aquella persona que ha decidido que no quiere recibirlo. En las galas hay una narrativa constante a favor de Caeli desde la semana pasada. Básicamente la consideran ya una protagonista del juego, además de víctima de “los guerreros de la mismísima luz” como diría Javier Poza, conductor del programa.

Cuentan mal todos los conflictos de agua vs. cualquiera…

Por alguna extraña razón, todos los videos que exponen sobre los conflictos de Caeli con agua o de tierra vs. cualquier habitante de agua siempre presentan el mismo formato de edición. Exponen la última parte del intercambio de opiniones o de la discusión. ¡Nunca muestran qué provocó tal reacción!

Es decir, la narrativa de los videos en las galas sigue el patrón de empezar por el final, mas nunca recurrir al inicio de todo.

¿Esperan que el inicio lo aporten los panelistas? ¡No! Porque los panelistas de esta temporada no están viendo el 24/7. Y lo han demostrado una y otra vez con comentarios que hasta Jimena Gállego ha tenido que corregir en relación a Cristina Porta, Manelyk González y Paulo Quevedo. Dicho esto, además, la mayoría de panelistas opinan solo sobre la base de lo que ven en la pantalla de la gala y pocos o nadie aportan sobre la base del conflicto ni el inicio del mismo.

Las únicas personas que muestran análisis partiendo de algún contexto han sido Yina Calderón, Anette Cuburu y en ocasiones, pocas este año, Samira Jalil. Exhabitantes como Laura Zapata y Sergio Mayer son los únicos que sí ven el 24/7, que escuchan al público y buscan que las galas tengan un equilibrio jamás logrado en esta temporada.

¿La perspectiva de Caeli es justa o friamente calculada?

El problema de credibilidad de Caeli se viene construyendo desde que inició la competencia. Kunno, Laura G y Julia Argüelles siempre la señalaron como “la mitómana”. Ahora que ella ha decidido jugar en contra de agua, sus más grandes detractores dentro del juego y fuera del mismo durante semanas consecutivas han decidido apoyarla y validar sus posturas. Con el apoyo constante de panelistas como Cristina Porta y Manelyk González.

¿Cuál es el verdadero problema?

Los argumentos de Caeli le juegan totalmente en contra. Vamos por partes:

Caeli asegura que su equipo lleva semanas exponiéndola frente al público con el único objetivo de sacarla. Esto es totalmente falso. Caeli lleva apróximadamente un mes haciendo eso en contra de ellos. ¿Pruebas? Las galas son una prueba fehaciente de esto. Cada vez que Javier Poza le preguntaba sobre la narrativa del programa de “grietas en agua”, por alguna discusión interna, Poza siempre encontraba respuestas en Caeli. Ella con nombre decía: ‘Hubo cierto problema con Celinee por equis razón, pero ya lo hablamos’. Y así planteó en varias ocasiones respuestas con nombres de sus compañeros durante varias galas. Según su propio criterio esto es jugar a exponer a un compañero. Sus víctimas: Celinee, Josh, Horario Pancheri. Desde la primera vez que se planteó una duda alrededor de Horacio Pancheri, Caeli fue una de las habitantes de agua que más persiguió dicha narrativa, sacándola a colación de manera constante. Mientras los guerreros dudaban y conversaban para salvaguardar la paz, la armonía y la unión, ella apostaba por poner siempre “el dedo en la yaga”. Algunas veces cedía, al final decidió seguir las indicaciones de Maripily Rivera, Salvador Zerboni, Jimena Gállego y Javier Poza. ¡Es tiempo de jugar sola! Dice que en la cena todos dijeron que querían que ella se fuera, que la expusieron todos. En la cena no todos dijeron que se iba ella. Además de que la dinámica nunca fue querer, sino “quién crees que se va y por qué razón”. La mezcla de la verdad y la mentira ha caracterizado la gran mayoría de discursos de Caeli. Kenzo fue eliminado en una placa en la que todos eran de agua. Está claro que ella no quería irse y que tampoco esperaba que saliera su novio. Pero la construcción de esa placa de nominados no fue responsabilidad absoluta de Horacio Pancheri, es más, si todos hubiesen jugado como él, tal vez otra historia se habría contado. Caeli no quiere entender más que sus razones. Asegura que sus ex amigos ahora se burlan de ella, cuando cada vez que ella expone las acciones de ellos, ella lo hace haciendo uso de la burla y la ironía. ¡Si te llevas te aguantas!, dicen muchos dentro de la casa, incluida ella misma. Dentro del juego cada vez que Caeli vivió un problema con un compañero de cuarto, siempre buscó oídos para hablar mal de esta persona. Lo hizo hablando mal de Celinee, Curvy, Laura Zapata, Horacio y Josh. Sigue con el argumento de que la vieron débil y que la minimizaron. Nunca quiere recordar que ese argumento surgió porque los hombres de su equipo estaban dispuestos a ganar la salvación para salvarla porque creían que ella podía peligrar en la placa de esa semana. Ella incluso agradeció ese gesto, hasta que Celinee le dijo: “Yo no creo que tú seas débil”.

Sigue leyendo más de “La Casa de los Famosos 6” aquí:

“El Divo de Placetas” se convirtió en el undécimo eliminado de “La Casa de los Famosos 6”

Conflicto de podcasts en “La Casa de los Famosos 6”: ¿Cuál fue el mejor, Tierra, Agua o Fuego?

Así es como están los votos en “La Casa de los Famosos 6” hoy, 4 de mayo