Josh y Celinee abren la placa de nominados en “La Casa de los Famosos 6”, rumbo a la duodécima eliminación

Josh Martínez y Celinee Santos Frías ya están nominados. Si no has visto las galas de “La Casa de los Famosos 6“, no te habrás podido enterar de las razones por las cuales estos dos habitantes del cuarto agua ya encabezan la nueva placa de nominación de esta semana.

Aquí te contamos el por qué. Resulta que Josh cayó en la dinámica de la llamada teléfonica. Al ser el primero en contestar “se ganó” la nominación directa para esta semana. Mientras que Celinee Santos fue nominada gracias a Yoridan Martínez, el nuevo líder de la semana.

Hay que agregar que junto a ellos en la placa, de manera parcial, se encuentra Horacio Pancheri. El actor de origen argentino cayó en esta situación debido a “La Cabina de las Tentaciones” que anoche fue para Curvy Zelma, también integrante del cuarto agua. ¡Interesante cómo con esta dinámica se encargaron de tener de una sola vez a tres habitantes de “Los Guerreros de la Luz” aparentemente nominados esta semana!

Debido a todo esto y a que ahora los habitantes nominarán con “La Ruleta”, el público sospecha que lo más seguro es que el próximo lunes, para equiparar la eliminación de “El Divo”, el eliminado sea un integrante del cuarto agua.

De momento el objetivo de agua ha cambiado, al principio apuntarían sus votos sólo a los habitantes de tierra. Pero los carritos de su público les abieron el panorama pidiéndoles meter en la placa a nada más y nada menos que Jenni de La Vega y Sandra Itzel.

Con el objetivo de que no centren sus votos en tres personas, estrategia que al final del día dejaría, muy probablemente, a más “guerreros de la luz” nominados que a gente del cuarto tierra. Existe una gran posibilidad entonces de que la placa se vea engalanada, incluso, con la primera nominación de Lorena Herrera y por qué no, Verónica del Castillo.

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