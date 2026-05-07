Regresa “La Reina del Sur” a Telemundo, en su cuarta temporada, con Kate del Castillo como Teresa Mendoza

Kate del Castillo vuelve a Telemundo para darle vida a Teresa Mendoza en “La Reina del Sur 4”. Junto a ella veremos a un elenco de lujo, entre los que podemos mencionar a: Ágata Clares, Alejandro Calva, Antonio Gil, Arturo Ríos, Cuca Escribano, Ed Trucco, Emmanuel Orenday, Isabella Sierra, Kika Edgar, Lincoln Palomeque, Patricia Reyes Spíndola, Sofía Lama y Víctor Rebull, entre otros. El actor español Daniel Grao se integra al elenco estelar esta temporada.

Pero para esta nueva temporada también contaremos con personajes nuevos, entre los que podemos mencionar a: Ariadne Fova, Gustavo Sánchez Parra, Jason Day, Juan Carlos Remolina, Leticia Huijara, Tamara Mazarraza, Tulio Villavicencio y Xaviani Ponce de León.

Ellos conforman el cast de la cuarta temporada de “La Reina del Sur”. Crédito: Cortesía | Telemundo

Sobre el proyecto y esta nueva temporada, Javier Pons, Chief Content Officer & Head of Telemundo Studios, ha dicho lo siguiente: “‘La Reina del Sur’ es una franquicia innovadora que continúa expandiendo el alcance global de la televisión en español, mientras reinventa su manera de contar historias para conectar con el público”.

Este también agregó: “Estamos muy entusiasmados con el regreso de Kate del Castillo para liderar esta nueva temporada en la que volvemos a subir la apuesta con un capítulo audaz, lleno de acción, que sin duda cautivará a la audiencia a nivel mundial”.

Por su parte, Kate del Castillo dice que volver a darle vida a Teresa Mendoza “siempre es un viaje increíble”. Acepta que este personaje a nivel personal la ha marcado, acepta que este, como ella misma, evoluciona de formas que “me desafían como actriz”, dijo Kate del Castillo.

Sobre lo que veremos en esta nueva etapa de Teresa Mendoza, dice: “Esta nueva temporada la lleva a un lugar más profundo y emocional que nunca, y me emociona volver a su mundo. No puedo esperar a que los fans vean este próximo capítulo de su historia”.

¿Cuál es la premisa de esta nueva temporada?

Mediante un comunicado de prensa, la cadena nos confirma que esta cuarta temporada de “La Reina del Sur” sigue a Teresa Mendoza años después de haber construido una nueva vida en Madrid, donde tiene un exitoso restaurante y disfruta de una vida cotidiana junto a su hija, Sofía, y su leal aliado, Oleg. Pero cuando ocurre una tragedia, todo cambia.

Consumida por el dolor y guiada por la sed de venganza, Teresa regresa a México, donde descubre una poderosa red criminal vinculada a la crisis del fentanilo. Rodeada de corrupción, peligro y enemigos invisibles, deberá forjar nuevas alianzas y desmantelar la organización desde adentro, desatando una implacable búsqueda de justicia que podría destruirla o verla resurgir una vez más de las cenizas.

La cuarta temporada de “La Reina del Sur” está escrita por Pablo Ilanés, dirigida por Javier Patrón Fox, Carlos Villegas y Claudia Pedraza, con Javier Pons como productor ejecutivo y Jacky Castro como jefa de producción para Telemundo, y Marcos Santana de Mas Ros Media, LLC como productor ejecutivo.

Esta cuarta instalación de “La Reina del Sur” es una producción de Telemundo Studios para Telemundo Network en Estados Unidos y Netflix como socio global de streaming.

Sigue leyendo más de “La Reina del Sur” aquí:

Sandra Ávila Beltrán, “La Reina del Pacífico”, gana batalla a Telemundo por usar su imagen en “La Reina del Sur”

Kate del Castillo llama traidor a Sean Penn: “Se metió en mi cama”.

La Reina del Sur le hizo guiño a El Señor de los Cielos. Te decimos dónde ver las series de Telemundo.