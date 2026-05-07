Telemundo confirma el regreso de “La Casa de los Famosos” para el año 2027

NBCUniversal Telemundo Enterprises presentó la programación que tendrán disponible para lo que resta del año 2026 y lo que podremos esperar para el año 2027.

En su Upfront 2026–2027 se destaca un portafolio multiplataforma sólido, encabezado por la Copa Mundial de la FIFA 2026, el evento deportivo más grande del mundo. Con más del 70% de su programación transmitida en vivo.

“Estamos entrando en uno de los momentos más importantes en la historia de nuestra compañía, impulsados por la Copa Mundial de la FIFA y un portafolio de contenido que refleja la magnitud e influencia de la audiencia latina”, dijo Luis Fernández, presidente ejecutivo de NBCUniversal Telemundo Enterprises.

También se confirman dos producciones importantes que incendiarán la programación de la cadena a nivel de telenovelas. Hablamos de: “La Reina del Sur 4” y “El Señor de los Cielos 10”.

Tomando en cuenta todo el contenido de entretenimiento que la cadena produce, no es de extrañar que Fernández agregue: “No solo estamos ofreciendo contenido y captando audiencias, estamos construyendo fandoms, creando momentos culturales y conectando a las audiencias en todas las plataformas”.

Continúa: “Desde los deportes en vivo y noticias de última hora hasta el entretenimiento premium y los nuevos formatos narrativos, nuestra estrategia está enfocada en impulsar el crecimiento, profundizar la conexión y ofrecer un valor inigualable para nuestras audiencias y socios”.

La Casa de los Famosos seguirá dando de qué hablar en el año 2027

Dicho esto, podemos confirmar que para el año 2027 regresará a las pantallas de Telemundo “La Casa de los Famosos”, con una nueva temporada.

¿Jimena Gállego y Javier Poza serán los conductores de la siguiente temporada ‘La Casa de los Famosos’? / Foto Mezcalent. Crédito: Mezcalent

En el Upfront explican que “La Casa de los Famosos” es un fenómeno multiplataforma, el cual regresa con un nuevo elenco de celebridades favoritas del público que vivirán en completo aislamiento del mundo exterior.

La serie ofrece una experiencia sin filtros, 24/7, a través de múltiples plataformas, incluyendo su popularísima transmisión en vivo continua, impulsada por más de 100 cámaras que capturan cada momento. A medida que se forman alianzas y se intensifican las rivalidades, la audiencia decide quién será coronado ganador del reality de mayor audiencia de Telemundo.

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