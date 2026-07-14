Todo listo para el regreso de “Top Chef VIP”: 20 celebridades aceptan el reto por $200,000 dólares

Vuelve a Telemundo la competencia culinaria más intensa y desafiante: “Top Chef VIP 5“, la cual retará a 20 participantes a llevarse el gran premio de $200,000 dólares.

Para conseguirlo, los famosos deberán conquistar al exigente jurado integrado por el chef Antonio “Toño” de Livier, la chef Tita y la chef Betty Vázquez, quienes pondrán a prueba su talento, valentía y determinación.

“Top Chef VIP” regresa a Telemundo. Crédito: Telemundo | Cortesía

Además de la esencia que enamoró al público, la competencia culinaria traerá de vuelta a Carmen Villalobos como conductora, considerada una de las figuras más queridas de la televisión hispana gracias a su participación en varias producciones, incluyendo “Sin Senos Sí Hay Paraíso” y “El Señor de los Cielos”.

“Top Chef VIP” regresa a Telemundo. Crédito: Telemundo | Cortesía

Será el próximo martes 1 de septiembre a las 7pm/6c cuando de inicio la quinta temporada de “Top Chef VIP”, programa que se ha caracterizado por llevar a las pantallas horas de entretenimiento para el público a través de las habilidades culinarias de las celebridades y la mirada exigente del jurado.

¿Qué famosos se unen a “Top Chef VIP 5”?

Las celebridades confirmadas para esta edición son: Aylín Mujica, Lupillo Rivera, Mauricio Garza, Miguel Arce, Nailea Norvind, Nievelis González, Ninel Conde, Pedro Luis “La Divaza” Figueroa, Roberto Romano, Sheynnis Palacios y Stephanie Salas.

Asimismo, se suman: Athenea Pérez, Carlos “Caramelo” Cruz, Carlos Ferro, Carlos Ponce, Diana Haro, Gaby Borges, Guty Carrera, José Joel y Kelly Ríos.

Todo está listo para el regreso de “Top Chef VIP”. Crédito: Telemundo | Cortesía

El público podrá seguir los episodios de “Top Chef VIP 5” a través de la señal de Telemundo. Los episodios también estarán disponibles al día siguiente en el servicio de streaming Peacock.

Además, se contará con contenido exclusivo desde la app oficial de Telemundo, disponible en Google Play Store y en Apple Store, o visitando Telemundo.com.

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