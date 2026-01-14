¿La ganadora de “Top Chef VIP 4”, Cristina Porta, se muda a México?

A través de las redes sociales, Cristina Porta realizó una pregunta que ha generado especulaciones sobre su futuro laboral y personal. El mensaje en sí reza de la siguiente manera: “¿Alguien sabe de un departamento, para rentar, amueblado?”.

Con “La Casa de los Famosos” a punto de comenzar, su mensaje ha despertado la curiosidad de muchos. Algunos creen que entre las posibilidades a su alrededor se encuentre el hecho de que ella pueda ser habitante de la sexta temporada de este reality.

De no ser habitante, entonces podría ser panelista del show, e incluso conductora junto a Carlos Adyan del espacio “Pica y se Extiende”, que durante los domingos, después de los posicionamientos y última cena, se convierte en un especial exclusivo del reality.

¿Rumores o confirmaciones?

Otros rumores que se están confirmando por algunas de nuestras fuentes más cercanas nos hablan de la participación de Norkys Batista, Celinee Santos, Paco Pizaña y Matías Ochoa, todos ellos exparticipantes de “Top Chef VIP 4”. Junto a ellos es posible que veamos también a Curvy Zelma.

El hermano de Samira Jalil también ha empezado a sonar fuertemente para esta nueva temporada; sin embargo, el público quisiera a Samira, ya sea como habitante o como panelista. Se refuerzan también rumores alrededor de Ana Parra, Félix “El Más Picante”, Vladimir Gómez, Rosie Rivera o Juan Rivera. Aunque muchos creen que en lugar de los hijos tendremos al padre, don Pedro Rivera, amigo de Maripily Rivera.

Como sorpresas inesperadas, también se habla de Yailin “La Más Viral” y un actor, protagonista de telenovelas de Telemundo.

