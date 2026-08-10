Todo lo que debes saber antes del estreno de “Top Chef VIP 5”

Para empezar, tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio. Esta será la quinta temporada de “Top Chef VIP”. El reality de Telemundo ya cuenta con estos ganadores de sus ediciones previas: Lambda García, Alana Lliteras, Patricia Navidad y Cristina Porta.

La nueva edición vivirá su día de estreno mañana 11 de agosto, en punto de las 4:00 P.M., hora de Los Ángeles.

El jurado de Top Chef VIP

Desde que este proyecto arrancó en su denominación VIP, la actriz colombiana Carmen Villalobos ha sido su conductora. El programa ha contado siempre con tres jueces en su haber. En el año 2023 contamos con la presencia de Antonio de Livier, Adria Marina Montaño y Juan Manuel Barrientos.

Juan Manuel Barrientos y Adria Marina Montaño salieron del proyecto en temporadas posteriores y en su lugar conocimos a la chef Belén Alonso y a Inés Páez, mejor conocida como la chef Tita.

En las dos últimas ediciones hemos contado con la participación de la chef Betty Vázquez, quien se mantiene nuevamente al frente junto al chef Toño y la chef Tita.

Los protagonistas de la quinta temporada

Para esta nueva aventura, Telemundo logró reunir al siguiente elenco: Ninel Conde, Lupillo Rivera, Stephanie Salas, Carlos Ponce, Aylín Mujica, Roberto Romano, Sheynnis Palacios, Carlos “Caramelo” Cruz, Nailea Norvind, Pedro Luis “La Divaza” Figueroa, Athenea Pérez, Guty Carrera, Diana Haro, Carlos Ferro, José Joel, Gaby Borges, Kelly Ríos, Mauricio Garza, Nievelis González y Miguel Arce.

¿Cómo será esta competencia?

Según explica Telemundo, estas celebridades deberán demostrar que tienen lo necesario para mantenerse en la competencia y conquistar el exigente paladar del jurado. Mientras tanto, los televidentes podrán vivir de cerca todo lo que sucede dentro de la cocina, desde las estaciones donde los concursantes darán vida a sus creaciones culinarias hasta “La Cava”, el espacio donde saldrán a la luz confesiones, estrategias y algunos de los momentos más intensos de la competencia.

No olvidemos así la premisa fundamental de este proyecto, que es que desde el primer desafío deberán enfrentarse a ingredientes sorpresa, demostraciones de alto nivel y decisiones que pondrán a prueba su creatividad, disciplina y sangre fría. Cada eliminación los acercará –o los dejará fuera– del camino hacia el codiciado título y el gran premio de $200,000 dólares.

Sigue leyendo más de “Top Chef VIP” aquí:

Carlos “Caramelo” Cruz y Lupillo Rivera volverán a verse las caras en ‘Top Chef VIP 5’

Todo listo para el regreso de “Top Chef VIP”: 20 celebridades aceptan el reto por $200,000 dólares

Telemundo presenta su Upfront 2026–2027: telenovelas icónicas y nuevos realities…





