¿Guty Carrera lleva ventaja en la quinta temporada de Top Chef VIP 5?
El exhabitante de "La Casa de los Famosos 4" ha llegado a "Top Chef VIP" con la intención de aprender y, por qué no, ganar este reality
Anoche empezó la quinta temporada de “Top Chef VIP” y, en el momento en el que se presentaron todos los famosos que conforman esta nueva edición, Guty Carrera quedó comprometido.
El reconocido conductor y actor sostiene una relación amorosa con Alana Lliteras, la ganadora de la segunda temporada de este reality. Por esta razón, muchos consideran que llega con ventaja, porque su pareja ha podido darle clases personalizadas de cocina y que incluso pudo haberle compartido alguno que otro secreto de esta competencia.
La verdad es que, aun y cuando todo esto pueda ser cierto, él merece ser juzgado por sí mismo, por su talento, por su esfuerzo, no por quién lo “entrena” o “educa”. Es más, ese punto no debería tener un valor ni para sumar o restar. Dicho esto, esperemos que el programa sea justo con Guty y el resto de sus compañeros de competencia.
De momento sabemos que los fogones han comenzado a prenderse porque las personalidades de unos y otros han comenzado a chocar y a generar controversia.
De momento hemos podido ver que Guty se mantiene siempre con una actitud conciliadora y mucho más interesado en vivir su proceso personal con este reto, siendo amigo y aliado más que un agente conflictivo cargado de caos.
Mientras que tenemos a otros participantes que, como Paco Pizaña y Salvador Zerboni en la temporada pasada, harán uso de las cámaras individuales para mover la opinión pública. En este juego tenemos a personalidades como Miguel Arce y Nieves, que no le temen al fuego y, por ende, disfrutan haciendo que “el mundo arda” con ellos.
Caramelo, por otra parte, parece haberse sumado a este proyecto para retomar su figura televisiva con el carisma que lo caracterizó en “La Casa de los Famosos All-Stars”, pero también para llevar el espíritu del reality a los fogones de Top Chef.
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