Ninel Conde canta cover de “Like a Prayer” de Madonna y desata críticas en redes

Ninel Conde vuelve a colocarse en el centro de la polémica, ya que durante su reciente presentación en Guadalajara, Jalisco, como parte de la obra de teatro “El Tenorio Cómico”, la actriz y cantante sorprendió al público al interpretar un cover de “Like a Prayer”, uno de los mayores éxitos de Madonna, lo que rápidamente desató una lluvia de críticas en redes sociales.

La también conocida como El Bombón Asesino, de 49 años, se integró al elenco de la puesta en escena tras su participación en la tercera edición de “La Casa de los Famosos México”, compartiendo escenario con Abel Sáenz, Abelito, quien también formó parte del popular reality show de Televisa.

Ninel Conde canta cover “Like a Prayer” de Madonna

El momento que más controversia generó ocurrió cuando Ninel Conde decidió rendir un “homenaje” a La Reina del Pop, interpretando una versión en español del icónico tema Like a Prayer. Aunque la intención era deslumbrar, el resultado fue duramente cuestionado por el público y los internautas, sobre todo después de que el video de la presentación se filtrara en plataformas como X, TikTok e Instagram.

La cuenta La tía Sandra (@tutiasandra) fue una de las primeras en difundir el video, acompañado del mensaje.

“Sin miedo al qué dirán: Ninel Conde sorprendió al público de ‘El Tenorio Cómico’ al interpretar un cover de ‘Like a Prayer’, el clásico de Madonna”, destacó.



Incluso, en tono de burla, agregó: “Madonna, al enterarse, dijo: ‘I’m gonna call my lawyer’”.

“¿Quién paga por eso?”: los comentarios más duros

La publicación provocó una avalancha de reacciones negativas. Los usuarios cuestionaron la calidad del espectáculo, el uso de playback en teatro y el valor artístico de la presentación, con comentarios como: “¿En verdad hay gente que paga por ver eso?”, “La deberían demandar por esa aberración musical”, “Impresionante que no pueda sincronizar los labios con la pista” o “Por eso mucha gente no va al teatro, ¡qué producción tan mediocre!”.

Vestuario llamativo, pero ejecución criticada

Sobre el escenario, Ninel Conde apareció con un escotado traje blanco, fiel a su estilo extravagante y glamuroso, acompañada en la coreografía por Ariel Miramontes “Albertano“. Sin embargo, ni el vestuario ni el despliegue visual lograron opacar las críticas hacia su desempeño vocal, el cual fue señalado como el punto más débil del número musical.

Ninel Conde cierra el 2025 entre polémicas

Esta no es la primera controversia que rodea a la artista en los últimos meses. Recientemente, Ninel Conde fue duramente criticada por someterse a una queratopigmentación para cambiar permanentemente el color de sus ojos a un tono verde olivo. Ahora, su participación en El Tenorio Cómico vuelve a colocarla bajo el escrutinio público.

Aunque las razones no han sido las mejores, todo indica que Ninel Conde logra cerrar el 2025 acaparando la atención mediática, confirmando que, para bien o para mal, sigue siendo una de las figuras más comentadas del espectáculo mexicano.

