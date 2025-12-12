Alberto Guerra desmiente rumores sobre supuesto vínculo con Madonna

Harto de los dimes y diretes, el actor Alberto Guerra decidió poner fin a los rumores de una relación cercana con la cantante Madonna, los cuales surgieron en 2024, cuando protagonizó una sesión de fotos junto a ella para la revista Re-Edition.

En una entrevista reciente, el famoso que ha participado en historias como “Locos por la herencia” y “Pimpinero” volvió a ser el blanco de cuestionamientos sobre su supuesta amistad con la ‘Reina del Pop’. Ante la insistencia de la prensa, el galán de la pantalla chica aprovechó para desestimar este rumor.

De acuerdo con su testimonio, entre él y Madonna no existe ningún tipo de lazo, mucho menos de amistad: “No, no hay una amistad. Hicimos una colaboración de unas fotos, pero no, definitivamente una amistad no hay“, recalcó frente a los medios.

Al hacerse mención de su participación como invitado especial en uno de los conciertos que la estadounidense ofreció en territorio mexicano como parte de su gira “The Celebration”, Alberto Guerra le restó importancia asegurando que el acercamiento para esta oportunidad no solo fue extendido a él.

“Yo creo que iba bien con las fotos que acababan de salir, invitó a más gente también“, respondió contundente.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que el artista de 43 años habla sobre su contacto con Madonna, pues en la alfombra roja de los Premios Platino 2024 la llenó de halagos por la gran experiencia que vivió al colaborar con ella para la publicación británica.

“Es increíblemente humilde, amable, educada y sensible. Estoy muy contento de haber tenido la oportunidad de acercarme a alguien que ha sido tan importante a lo largo de décadas y que tiene una mente brillante“, dijo en ese entonces.

