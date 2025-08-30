Zuria Vega y Alberto Guerra desmienten crisis matrimonial con una escapada por el Caribe

La parejita conformada por los actores Alberto Guerra y Zuria Vega dieron ‘cachetada con guante blanco’ a quienes aseguran que su matrimonio se encuentra en la cuerda floja. Y es que sorprendieron al compartir una mirada de su reciente escapada a un destino turístico de ensueño en el que crearon divertidos recuerdos junto a sus hijos. ¡Aquí te contamos los detalles!

En una inesperada publicación de Instagram, la actriz de historias como “Mar de Amor” y “Que pobres tan ricos” dio un vistazo inédito a los mejores momentos de su viaje al Caribe en compañía de su esposo y de sus dos hijos, Lúa y Luka.

Estos incluyeron caminatas en familia a la orilla del mar con la puesta de sol de fondo, paseos en bicicleta, tardes tranquilas desde el sitio en el que se hospedaron, así como selfies frente al espejo.

“Un poco de nosotros (A little bit of us)”, escribió Alberto Guerra para acompañar uno de los múltiples posts con los que inmortalizaron esta salida familiar antes de poner fin a la temporada de verano.

En respuesta, miles de internautas y algunas celebridades se dieron a la tarea de llenar de halagos a la pareja. Dentro de la lista de mensajes destacaron: “Les deseo mucho amor y mucha felicidad”, “Que belleza, son los más top”, “Transmiten una energía muy bonita” y “Mi pareja favorita”, por mencionar algunos.

Con esta probadita a sus vacaciones en familia, la pareja deja más que claro que su matrimonio va viento en popa luego de más de 10 años juntos, hecho que Zuria Vega atribuye a la buena comunicación y tiempo de calidad que buscan tener como pareja a pesar de sus apretadas agendas.

“Con los años uno tiene que llegar a estos pactos que funcionan muy bien, nosotros, una vez al año nos vamos solos. Yo creo que hay que buscar la forma, una vez al año irte a un espacio a tener tiempo de calidad, de adultos, sin hablar de los niños, es es una de las reglas y la otra es, nunca nos separamos más de 20 días, lo digo por nuestro trabajo, porque nos han divorciado muchas veces”, declaró la histrionisa hace unos meses, durante su participación en el podcast ‘Se regalan dudas’.

