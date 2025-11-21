Ninel Conde responde ante las críticas por sus diversas cirugías estéticas: “Y las que me faltan”

Ninel Conde vive en el ojo de la crítica, porque desde hace muchos años ha protagonizado diversos cambios de imagen debido a cirugías estéticas que han ido moldeando su rostro y su cuerpo. Recientemente se sometió a la cirugía que te cambia el color de los ojos, y por la que de nuevo se vio en “el ojo del huracán”.

Ante los señalamientos y constantes preocupaciones por lo que muchos definen como una “adicción al bisturí”. La cantante y actriz mexicana dijo: “Y las que me faltan. Déjame, les digo a esa gente que se relajen”.

Ninel lleva años con esta dinámica y la verdad es que al final los cambios a los que se someten la tienen feliz con el resultado. Su público estará complacido o no, pero ella al final del día decide ser fiel a lo que ella decide. Además, advierte que sus detractores mejor que se relajen, porque verdaderamente se vienen más cirugías y una de ellas no tiene nada que ver con su rostro, pero sí con sus curvas.

“Ya dentro de poco me tocará un cambiecito. Me toca en serio el cambio de implantes, pues que se relajen, que yo estoy muy contenta“, aseguró “El Bombón Asesino”.

Frente a las cámaras de TV Azteca, también comentó que está preparando su docuserie, en donde se ha recopilado su vida y su trabajo. Sobre esto explicó: “Una parte de lo que nunca ha visto la gente de lo que es mi vida personal. Es una recopilación de lo que han sido estos 30 años de carrera”.

En dicha producción también hablará sobre su relación con su exesposo Larry Ramos. De cómo un día se despertó y “pues ya se había ido el personaje”. Ramos sigue actualmente prófugo de la justicia. El empresario es acusado de fraude millonario, razón por la cual incluso Ninel Conde se ha visto señalada por Alejandra Guzmán; es aparentemente una de las víctimas de Ramos.

