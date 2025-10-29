Ninel Conde sorprende con drástica transformación tras cambiarse el color de sus ojos

La cantante mexicana Ninel Conde, quien formara parte de la más reciente temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, sorprendió a sus seguidores con el nuevo retoque estético que se hizo, luego de que se cambiara el color de los ojos.

‘El Bombón Asesino’ compartió, por medio de un video colgado en su cuenta de Instagram, detalles del cambio que se realizó en una clínica especializada en el tema.

“A veces un cambio exterior refleja una transformación interior 💎”, escribió Ninel al inicio de la descripción.

En otro fragmento de su video mostró su felicidad por el resultado final, al asegurar que quedó más que satisfecha con su nueva apariencia.

“Este paso simboliza una nueva etapa, una mirada distinta al mundo y hacia mí misma. Gracias por acompañarme con tanto profesionalismo y cariño en este proceso de cambio de color de ojos 👁️💫”, continuó la también actriz, quien ahora luce unos ojos de tono verde olivo.

Su nuevo cambio de imagen causó gran revuelo en las redes sociales y es que las opiniones estuvieron más que divididas.

Mientras algunas la apoyaron y le aseguraron que se veía más bella que antes, otros tantos no coincidieron y señalaron que ya no se debe de hacer más arreglitos.

“Qué Bella me encanta 😍😍😍😍😍 felicidades te ves Genial 💕”, “A mí me encanta el cambio de color de tus ojitos, es precioso”, “Me encantó te ves súper woow 😍”, se lee en solo algunos de los comentarios que le han dejado.

