Ninel Conde consigue orden de restricción contra Javier Ceriani

En un giro contundente, un juez mexicano otorgó una orden de alejamiento contra el periodista Javier Ceriani, en favor de la cantante y actriz Ninel Conde, tras una serie de ataques personales que la artista consideró amenazantes y sistemáticos.

La medida, emitida esta semana, marca un hito en la protección de figuras públicas frente al acoso mediático y las agresiones en redes sociales.

La resolución judicial se fundamentó en pruebas presentadas por el equipo legal de Conde, que incluyeron mensajes publicados por Ceriani en su programa ‘Chisme No Like’, así como comentarios difamatorios en redes sociales, donde el conductor cuestionó abiertamente decisiones íntimas de la artista —desde su vida familiar hasta su comportamiento durante su participación en La Casa de los Famosos—, con un tono que sus abogados calificaron como “hostil, reiterativo y con intención de dañar su reputación y bienestar emocional”.

Ninel Conde, quien hasta ahora había mantenido una postura de digno silencio, finalmente decidió actuar legalmente. En una declaración pública, la intérprete de “El Bombón Asesino” expresó:

“He trabajado muchos años para construir mi carrera, y no voy a permitir que se me falte al respeto. Mi familia y mi arte son lo más importante, y no toleraré que nadie use el periodismo como pretexto para herirme”.

¿Qué dice la orden de alejamiento?

La orden de alejamiento prohíbe a Javier Ceriani acercarse físicamente a Ninel Conde, así como publicar o difundir contenido que la mencione de forma directa o indirecta en programas, redes sociales o entrevistas, bajo pena de sanciones legales inmediatas.

Además, se le exige retirar toda publicación que haya generado acoso o incitación al odio hacia ella.

La decisión está siendo celebrada por organizaciones de derechos humanos y colectivos de defensa de la privacidad en el ámbito mediático. “Este caso establece un precedente importante: ser famoso no significa renunciar a la dignidad ni a la seguridad personal. El periodismo debe informar, no acosar”, señaló una portavoz de la Red de Periodistas por la Ética.

Fuentes cercanas a la artista confirmaron que Ninel se encuentra enfocada en su próxima gira nacional y en el lanzamiento de nueva música, sin permitir que la controversia desvíe su trayectoria profesional. “Ella está tranquila, pero firme. Lo que busca es que su trabajo hable por sí mismo”, aseguró un allegado.

La polémica encendió un vivo debate sobre los límites del periodismo de espectáculos en México. Mientras algunos defienden la libertad de expresión, otros exigen normas éticas más estrictas para proteger a los artistas de campañas de desprestigio disfrazadas de “chisme”.

Seguir leyendo: