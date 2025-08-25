Ninel Conde criticó la eliminación de Priscila Valverde en LCDLF México

La salida de Priscila Valverde de La Casa de los Famosos México generó una fuerte reacción por parte de Ninel Conde, quien fue eliminada la semana pasada. A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, la cantante expresó su descontento con la mecánica del reality, asegurando que las eliminaciones ya no se basan en el mérito sino en la lealtad a los bandos.

Conde, conocida como el ‘Bombón Asesino’, argumentó que el sistema de votación del público ha dejado de lado el desempeño individual y el contenido que generan los participantes.

En su lugar, criticó que ahora todo se reduce a una división marcada entre los cuartos, lo que perjudica directamente a los miembros del Cuarto Día.

“¿Me van a decir que daba más contenido Guana que Priscila? ¿En serio, es neta?”, cuestionó Ninel durante su transmisión.

Y añadió: “Ahorita ya no se está votando por personalidades o por si das contenido o por si lo haces bien o mal. Aquí se está votando por cuartos, punto, por bandos. La mueblería más grande de México”.

La intérprete lamentó que estar en un cuarto sin tanto poder dentro de la competencia signifique casi seguro la eliminación para cualquier nominado. “A participante que nominen de Día y que esté con los de Noche va a salir. Tenemos que apechugar y tenemos que ser realistas”, declaró.

¿Los resultados están predeterminados?

Ninel incluso afirmó que el resultado de la competencia parece predeterminado, ya que la presencia de Abelito, uno de los favoritos para ganar, está beneficiando abrumadoramente al Cuarto Noche. “Esta historia ya está contada, o sea, esto ya es una Crónica de una muerte anunciada”, aseguró.

Sobre la eliminación de Priscila Valverde, Ninel Conde tuvo palabras de apoyo y elogió su participación. Destacó que, a pesar de que Valverde pensó que su estadía sería breve, un mes en la casa es un logro importante. “Le va a ir muy bien afuera, es una tipaza, es hermosa y tiene presencia, sabe expresarse, hablar”, comentó.

Además, reveló que planea reunirse con Priscila fuera de la casa para realizar un viaje a Disney, tal como lo habían planeado. Finalmente, envió un mensaje de ánimo a los demás miembros del Cuarto Día: “A los integrantes del Cuarto Día les va a ir mucho mejor cuando salgan de la casa por individual; a la mayoría”.

