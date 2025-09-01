Ninel Conde enfrenta posible multa por sus declaraciones sobre su salida de LCDLFM

Ninel Conde se encuentra en medio de una controversia que podría costarle una multa millonaria, tras sus recientes declaraciones sobre su salida del reality show La Casa de los Famosos México 3.

Tras su salida del reality, la cantante y actriz mencionó en una transmisión en vivo que su salida del programa fue acordada previamente con la producción y que ella misma decidió el momento para abandonar la casa, lo cual habría infringido las cláusulas de confidencialidad que firmó al integrarse al concurso.

El formato de La Casa de los Famosos México está basado en la interacción y votación del público, lo que hace fundamental que los detalles sobre la salida de los participantes permanezcan reservados hasta que se anuncien oficialmente.

Las palabras de Ninel Conde comprometieron la dinámica del show y detonaron un llamado de atención por parte de Endemol y TelevisaUnivision, productoras del espacio, según informó la revista TV y Notas.

Ambas compañías enviaron un emplazamiento legal a la cantante para que retire sus declaraciones y se disculpe públicamente. De no hacerlo, Ninel Conde podría enfrentar una multa que asciende a 500 mil pesos mexicanos (unos 26,861 dólares), además de la retención de pagos que tenía pendientes derivados de su contrato con la producción.

Esta situación ha generado revuelo en el ámbito del entretenimiento, colocando a la cantante en el centro de la polémica justo cuando la tercera temporada del programa mantiene altas cifras de audiencia y expectación entre sus seguidores.

Hasta el momento, Ninel Conde no se ha emitido comentarios sobre este reciente impasse con la producción del reality.

En agosto, Ninel Conde reveló en una transmisión en vivo que no fue eliminada por votación del público, sino que decidió salirse después de tres semanas de participación porque no aguantó más el encierro.

Según contó en ese momeno, su contrato contemplaba estar solo ese tiempo en el reality, aunque hubo confusión y rumores al respecto.

