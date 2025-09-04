Ninel Conde revela el impacto mental de participar en “La Casa de los Famosos”

A semanas de haber sido eliminada de “La Casa de los Famosos México“, la cantante Ninel Conde ha reaparecido ante las cámaras del programa para hablar sobre su postura ante las críticas sobre su participación en el reality, así como la razón de su pausa de los medios.

De acuerdo con el ‘Bombón Asesino’ en su charla con la corresponsal digital Marie Claire Harp, su salida del show de Televisa representó un golpe muy duro para ella, especialmente luego de reencontrarse con una realidad muy distinta a la que se imaginó.

Debido al estado de shock, la famosa decidió priorizar su bienestar a nivel emocional y psicológico con ayuda de profesionales que la producción puso a su disposición. Como resultado, Ninel Conde habría sido diagnosticada con depresión que ha sido atendida de forma inmediata.

“Es un proyecto que uno hace con el corazón y hay etapas. Yo salí en estado de shock. Me dijo: ‘traes una depresión moderada’ y yo: ‘¿todo eso tengo?’“, reveló en la transmisión en vivo realizada en las redes sociales del programa.

“La producción te pone a la mano una psicóloga maravillosa que es la que te acompaña en el proceso y me ha ayudado muchísimo para aterrizar en tiempo y forma“, añadió la también actriz.

Asimismo, Ninel Conde aprovechó el espacio para aclarar que su ausencia de las galas posteriores a su eliminación se dio como resultado de un permiso otorgado por la televisora.

“La producción me dio la oportunidad de irme a mi casa una semana para acomodar mis emociones, mis sentimientos, mi cabeza y estabilizarme, porque no quería hacer muchas declaraciones cuando no estás equilibrada. Imagínate el problemón, por eso agradezco muchísimo que me dieran la oportunidad de arreglar”, dijo para desestimar las especulaciones que se generaron sobre supuestas diferencias entre ella y la producción.

Seguir leyendo:

• Ninel Conde enfrenta posible multa por sus declaraciones sobre su salida de LCDLFM

• Ninel Conde criticó la eliminación de Priscila Valverde en LCDLF México

• Ninel Conde habla sobre su salida de LCDLFM: ‘No me sacaron, me salí’