Ninel Conde derrite las redes luciendo cuerpazo en bikini en las playas de Vietnam

La actriz mexicana Ninel Conde, de 49 años, aprovechó su escapada por Vietnam, en Asia, para sacar a relucir sus mejores bikinazos.

Por medio de una galería de fotos, que compartió en su cuenta de Instagram, ‘El Bombón Asesino’ dejó al descubierto su envidiable anatomía, con lo que dejó demostrado que por ella no pasan los años.

“Hasta pronto Vietnam 🇻🇳 Halong bay #vietnam #bikini #halongbayvietnam🌴🗻🚢⛵️”, se lee en el texto con el que Ninel acompañó su publicación.

En su galería se le ve luciendo un bikini de color dorado, unas gafas oscuras y un nón lá, el sombrero típico de aquel país, mientras posaba para la lente del fotógrafo con vistas a Ha Long Bay.

La galería de fotos de Ninel se llenó de inmediato de piropos y comentarios por parte de sus fans, quienes no pudieron evitar desvivirse en elogios hacia su belleza y su figura de infarto.

“Guapísima, Ninel”, “Preciosaaaaaa 🔥😍”, “Hermosa Ninel ❤️ como siempre una REINA 😍👑”, “You are so sexy 🌎 💖 💓 💛 💗 💕”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que le han dejado.

Además de llamar la atención con esa galería, la exhabitante de ‘La Casa de los Famosos’ también lo hizo con un video desde el crucero que la ha llevado a recorrer Vietnam, Tailandia y Singapur.

En el video se le ve luciendo un pintoresco bikini, mientras mostraba diversos rinconcitos de la embarcación en la que ha recorrido Asia.

