Ninel Conde revela que se hará otra cirugía ¿cuál?

Ninel Conde volvió a causar revuelo al revelar que tiene en mente nuevas cirugías estéticas, apenas meses después de convertirse en tendencia por cambiar el color de sus ojos mediante un procedimiento de queratopigmentación.

La actriz y cantante, conocida por su franqueza al hablar sobre sus intervenciones, habló abiertamente de los procedimientos que ha considerado para los próximos meses.

Después del cambio de ojos, Ninel ya piensa en nuevos arreglos

Hace unos meses, “El Bombón Asesino” sorprendió al mostrarse con los ojos color verde olivo, dejando atrás su tono café natural. El procedimiento, realizado en la clínica Kerato en Nueva York, generó una ola de críticas debido a los riesgos asociados.



Para Ninel, el cambio representó una transformación más profunda: “A veces un cambio exterior refleja una transformación interior… Cuando te atreves a verte diferente, comienzas a sentirte diferente”.

A pesar de las advertencias y la polémica, la actriz aseguró que su decisión formaba parte de un proceso personal que continúa.

Ninel Conde confiesa qué cirugía se hará próximamente

Aunque meses atrás había evitado responder preguntas sobre nuevas cirugías, Ninel finalmente habló del tema durante su participación en Escorpión al Volante. Entre risas y con total sinceridad, confesó que está por realizarse un cambio de implantes mamarios, tanto por salud como por estética.



“Me voy a cambiar las prótesis de las bubis, porque ya me toca. Las quiero más levantadas, más de chavita… Ahorita están más humildes”, dijo.



La cantante añadió que siempre aprovecha la anestesia para evaluar otros procedimientos: “Cuando hay anestesia, yo aprovecho. No vamos a desperdiciar la anestesia”, confesó.

¿Nueva cintura de “avispa”?

Durante la conversación, surgió un tema inesperado: la posibilidad de someterse a una remodelación costal, un procedimiento estético que busca afinar la cintura mediante una técnica de ultrasonido.

Entre carcajadas, explicó: “He estado viendo en Instagram… meten una agujita gruesa y el doctor hace tras, te la voltea para dentro. Y ya te queda la cintura como una avispa”.



Aunque no confirmó que definitivamente lo hará, dejó claro que es una opción que está evaluando.

Evita comparar su procedimiento con el de Thalía

Cuando se mencionó la vieja teoría de que Thalía se habría retirado costillas, Ninel evitó especular:

“No sé si Thalía se lo hizo o no. Pero esta técnica es nueva… Como yo tengo que cambiarme los implantes por salud, aprovecharemos una raspadita y una volteada de costilla”.

Una polémica que no detiene sus decisiones estéticas

El interés por la figura de Ninel Conde aumentó luego de su comentado cambio de color de ojos, una cirugía que muchos consideran arriesgada. Sin embargo, ella insiste en que sus decisiones estéticas son personales y forman parte de su evolución: “Lo que me haya hecho ya, y lo que me falte”.



Con su característico humor y seguridad, la actriz reafirmó que continuará recurriendo al bisturí mientras lo considere necesario, priorizando tanto la salud como la estética.

Sigue leyendo: