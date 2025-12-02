Ninel Conde reveló lo que la motivó a cambiar el color de sus ojos

Ninel Conde, conocida como “bombón asesino”, compartió los detalles detrás de su reciente cirugía de queratopigmentación, que le permitió cambiar el color de sus ojos sin dolor ni molestias.

Durante la rueda de prensa de la obra El Tenorio Cómico, Conde explicó que tomó la decisión de someterse al procedimiento estético luego de una serie de casualidades que la motivaron a hacerlo.

Todo comenzó por una sesión de fotos en Houston, donde el maquillista le ofreció ponerse pupilentes de color. Al principio la actriz se resistió por la incomodidad, pero terminó aceptando.

Al finalizar la sesión y ver las fotos, Ninel Conde quedó fascinada con el resultado.

Poco después, su esposo le mencionó que conocía a un cirujano experto en queratopigmentación en Nueva York, que ya había operado a un amigo cercano. Le mostró los resultados y quedó impresionada, lo que la llevó a tomar la decisión de someterse al procedimiento.

“Coincidencias de la vida, una cosa llevó a la otra y se dieron las cosas”, aseguró la vedette mexicana.

Conde comparó la queratopigmentación con lentes de contacto permanentes, pero sin el fastidio de ponérselos diariamente. “Es como una pinturita en los ojos, algo más simple”, detalló en el programa Hoy, donde presumió su nueva apariencia.

Tras el procedimiento, la actriz aseguró que no sintió dolor y que su pareja también planea hacerse lo mismo: “¡Vamos a estar los dos de ojo carísimo!”, bromeó.

El procedimiento estético al que se sometió Ninel Conde ha generado reacciones mixtas en redes sociales. Mientras algunos celebran su transformación, otros critican a la vedette por someterse constantemente a procedimientos de este tipo.

La artista, que está enfocada en su carrera teatral y musical, defiende su elección como una coincidencia afortunada de la vida.

Esta no es la primera vez que Ninel genera debate por su imagen; recientemente, su rostro en televisión volvió a ser tema de conversación. Sin embargo, ella luce feliz y confiada disfrutando de los cambios de su vida.

