Ellos son los famosos que podrían ganar “Top Chef VIP 5”

“Top Chef VIP 5” ha logrado conquistar el gusto del público televidente. Y así como la producción está obteniendo resultados positivos, así también personajes que han sido polémicos en otros proyectos de la cadena. Este es el caso de Lupillo Rivera, quien después de su paso por “La Casa de los Famosos” ha visto cómo su popularidad ha menguado en algunos sectores y se ha fortalecido en otros.

“El Toro del Corrido”, podríamos decir, “está en su salsa” con este proyecto, porque puede usar sus mejores cualidades para que los televidentes se permitan verlo desde otro prisma. Y eso lo convierte en uno de los que podría encaminarse fácilmente hacia la final.

En esta edición, si bien es cierto que hay cierta estrategia en cuanto a la cocina y la convivencia, también es cierto que al final del día ganará aquel que cocine mejor y de paso logre sobrellevar con éxito las dinámicas grupales. Lo que a fin de cuentas le permitirá asumir los retos de mejor manera y ganar las inmunidades necesarias que le acarrearán beneficios.

En este tipo de juegos o dinámicas hemos podido detectar que, además de Lupillo, personalidades como Stephanie Salas, Nailea Norvind, Carlos Ferro, Kelly Ríos, Miguel Arce, Guty Carrera, Nievelis y Sheynnis Palacios podrían dar la sorpresa rumbo a la final.

Este fin de semana, por ejemplo, los famosos vivieron la dinámica de la creación de restaurantes en la playa. Lupillo fue el líder de un grupo y así se enfrentó al de Ninel Conde. Un participante que ha renunciado a la competencia, pero que sigue en el programa, y estamos con la expectativa de si seguirá o se quedará como una participante más. Ojo, de quedarse, Ninel también se convierte en una fuerte competidora que puede optar por ganar este formato.

El hermano de Jenni Rivera salió vencedor y todo fue gracias a que supo armar bien a su equipo, supo escucharlos y aprovechar mejor las cualidades de los mismos. Por consiguiente, supo también delegar y confiar en las cabezas que dejó como líderes junto a él.

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