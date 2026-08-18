Caramelo se convierte en el primer eliminado de “Top Chef VIP 5”

El lunes 17 de agosto se convirtió en el último día de Caramelo como competidor de “Top Chef VIP 5”. El ganador de “La Casa de los Famosos All-Stars” no contó con la misma suerte en este proyecto conducido por Carmen Villalobos.

El dominicano hizo uso de todos sus encantos dentro de este proyecto; sin embargo, la competencia requiere de un encanto culinario del cual él carece, en comparación con el resto de sus compañeros. Si bien es cierto que los jueces han reconocido que Carlos “Caramelo” Cruz cuenta con sazón a la hora de cocinar, también es cierto que hay muchos conceptos que desconoce y que de momento no ha aprendido al punto de poderse mantener dentro del juego.

La eliminación de Caramelo fue justa. En comparación con los participantes que se encontraban en peligro de eliminación, él era sin lugar a dudas el eslabón más débil, lo que no significa que sea sinónimo de menos querido. Al contrario, me atrevo a decir que casi todos los participantes le tomaron cariño al dominicano.

Lupillo Rivera…

En “La Casa de los Famosos All-Stars”, Lupillo Rivera y Caramelo fueron enemigos. Esos que por momentos podían compartir una sonrisa y hasta una carcajada. Lo que demuestra que, en el fondo, pese a las diferencias, se entendían y tenían tal vez más cosas en común de las que pudiesen creer.

En esta competencia, en donde literalmente no tendrían por qué haber sido contendientes, lograron entenderse y conocerse desde otra perspectiva. A tal punto llegó el acercamiento entre ellos que al final “El toro del corrido” terminó llorando por la eliminación de Caramelo.

Tal vez no serán los mejores amigos, pero entre ellos hay una especie de relación que va más allá de las peleas que hemos visto en pantalla. El mismo Caramelo asegura que la despedida y las lágrimas del cantante fueron sinceras. Lupillo lloró y lamentó su eliminación a tal punto que, al final de ese día de competencia, se le vio irse solo, en silencio y con la cara triste.

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