Las nevadas podrían darles millones de dólares a apostadores

Una tormenta invernal puede paralizar ciudades, complicar la movilidad y alterar planes de millones de personas. Pero para un grupo creciente de apostadores, la nieve representa algo más que frío y tráfico lento. En los últimos días, las nevadas pronosticadas para varias regiones de Estados Unidos se han convertido en una oportunidad para mover millones de dólares en mercados de predicción en línea.

Con la llegada del sistema invernal del fin de semana, miles de usuarios comenzaron a apostar cuánto se acumularía de nieve en distintas ciudades del país. Solo en Nueva York, las apuestas superaron los $6 millones de dólares, una cifra que refleja el creciente interés por este tipo de plataformas digitales que combinan clima, especulación y tecnología.

Plataformas como Polymarket y Kalshi habilitaron mercados específicos para medir la acumulación de nieve en zonas clave. En Polymarket, uno de los contratos más activos preguntaba cuántas pulgadas de nieve caerían en la ciudad de Nueva York entre el 24 y el 26 de enero. En ese mercado en particular, se apostaron más de $1.2 millones de dólares.

De acuerdo con las apuestas registradas hasta el lunes, el consenso implícito del mercado apuntaba a una acumulación cercana a las 11 pulgadas en la Gran Manzana. Sin embargo, el resultado oficial aún no se ha definido. Los pagos o pérdidas solo se determinarán cuando la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, conocida como NOAA, publique los datos finales de esos tres días.

Polymarket informó que utilizará las cifras diarias de “nieve nueva” reportadas por NOAA para el área de Central Park en Nueva York. La opción más popular entre los apostadores fue el rango de entre 10 y 12 pulgadas. Cada participación dentro de ese escenario se cotizaba en torno a los 90 centavos el lunes por la mañana.

Uno de los apostadores más activos adquirió más de 8,100 participaciones cuando el precio era de 61 centavos. Ese mismo usuario también apostó más de $1,000 dólares a un escenario de entre 12 y 14 pulgadas. Ambas posiciones siguen abiertas, ya que el evento aún no ha sido oficialmente resuelto.

La fiebre por apostar al clima no se limitó a Nueva York. También se registraron apuestas relevantes sobre la acumulación de nieve en Washington, D.C., así como contratos para determinar qué ciudades experimentarían nevadas, entre ellas Atlanta y Seattle.

En Kalshi, otra plataforma de predicción en línea, el mercado sobre nieve en Nueva York también atrajo fuertes sumas. Hasta el lunes, las apuestas acumuladas superaban los $5 millones de dólares. El mercado asignaba una probabilidad cercana al 99% a que la ciudad registrara más de 10 pulgadas de nieve.

Kalshi indicó que cerrará su mercado a las 11:59 p.m., hora del Este, y que los resultados se basarán en los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

Los mercados de predicción permiten comprar y vender participaciones vinculadas a eventos futuros. Incluyen desde fenómenos climáticos y eventos deportivos hasta procesos políticos y económicos. Además de servir como espacio de apuestas, muchos analistas los observan como un termómetro del sentimiento colectivo.

Estos mercados ya habían llamado la atención recientemente cuando un apostador anónimo obtuvo más de $463,000 dólares al anticipar la captura del líder venezolano Nicolás Maduro. Ese caso generó dudas sobre la posible existencia de información privilegiada.

Especialistas advierten que estas plataformas están poco reguladas y pueden ser vulnerables a la manipulación. No obstante, también señalan que fenómenos naturales como una tormenta de nieve son más difíciles de influenciar, lo que no elimina el riesgo financiero para quienes participan.

