Del centro de Los Ángeles a Beverly Hills en 20 minutos

Tras años de construcción y crecientes expectativas, la esperada extensión de la Línea D del Metro se inauguró oficialmente para los pasajeros el pasado viernes, ofreciendo a los usuarios una conexión más rápida entre el centro de Los Ángeles y Beverly Hills.

El tramo recién inaugurado añade tres estaciones subterráneas a lo largo de Wilshire Boulevard: Wilshire/La Brea, Wilshire/Fairfax y Wilshire/La Cienega.

Funcionarios de Metro afirman que la ruta ampliada permite a los pasajeros trasladarse desde el centro de Los Ángeles hasta Beverly Hills en unos 20 minutos, reduciendo drásticamente los tiempos de viaje a través de uno de los corredores de tráfico más transitados de la región.

“Hoy estamos cambiando la manera en que se mueve Los Ángeles al cerrar una brecha crítica entre el centro de la ciudad y el Westside, reduciendo la congestión, acortando los tiempos de traslado y conectando a más personas con empleos y oportunidades”, dijo la alcaldesa Karen Bass, quien también forma parte de la Junta Directiva de Metro.

“Este es el tipo de infraestructura que define el futuro de una ciudad. Estamos facilitando que las personas en todo Los Ángeles lleguen a donde necesitan ir y que lo hagan más rápido”.

El corredor de Wilshire

La Línea D, anteriormente conocida como la Purple Line, ahora se extiende más hacia el oeste, desde Koreatown hasta Mid-Wilshire y Beverly Hills, conectando a los pasajeros con museos, restaurantes, zonas comerciales y destinos de entretenimiento a lo largo del corredor de Wilshire.

En la parada de Wilshire/Fairfax los pasajeros pueden acceder fácilmente a Museum Row, que incluye atracciones como el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) y los Pozos de Alquitrán de La Brea, ambos cercanos. La estación de Wilshire/La Cienega ofrece acceso directo a las zonas de restaurantes y las famosas tiendas de Beverly Hills.

La alcaldesa Bass y otros oficiales del Metro. Crédito: Aurelia Ventura de Metro | Cortesía

Crédito: Aurelia Ventura de Metro | Cortesía

La calle se encuentra entre las más transitadas de Los Ángeles; serpentea por Westlake, Koreatown, la famosa Miracle Mile, Beverly Hills, Century City, Westwood y Santa Mónica antes de terminar en la Pacific Coast Highway, un trayecto que antes podía tomar una hora.

De acuerdo con Metro, al acercar a las personas a los lugares y servicios de los que dependen, la Extensión de la Línea D de Metro ayudará a fortalecer los vecindarios, a apoyar a las familias trabajadoras y a construir un Los Ángeles más conectado, equitativo y resiliente para las futuras generaciones.

Como en cualquier gran estreno de Los Ángeles, en la celebración del viernes hubo celebridades de Hollywood, el destello de las cámaras de prensa y una alfombra morada por la que desfilar. Incluso hubo un títere de tigre de sable a tamaño real, creado por la Jim Henson Creature Shop, y todo el sistema de Metro ofreció viajes gratuitos durante el fin de semana. Muchos fanáticos también llevaban sus camisetas de Metro con la leyenda “Ride the D”.

Las personas que suelen utilizar Metro ahora también podrán disfrutar de entretenimiento. En un esfuerzo por dinamizar estas estaciones, durante mayo y junio se llevarán a cabo actividades que incluirán bailes de salsa, mercados de agricultores y clases de cestería.

Crédito: Aurelia Ventura de Metro | Cortesía

Grandes eventos y el futuro

Funcionarios del Metro informaron que cada nueva estación contará con instalaciones de arte público y plena accesibilidad, junto con medidas de seguridad reforzadas que incluyen sistemas de vigilancia y personal de transporte.

El proyecto también es el único nuevo metro subterráneo que se inaugura en Estados Unidos este año y llega mientras Los Ángeles se prepara para recibir al mundo en importantes eventos internacionales, entre ellos la Copa del Mundo de la FIFA 2026, los Juegos Olímpicos de 2028 y los Juegos Paralímpicos de 2028.

La celebración constituyó la primera fase de la Línea D. Actualmente se prevé que dos extensiones adicionales de la Línea D se inauguren en 2027, las cuales añadirán cuatro estaciones a lo largo de Beverly Hills, Century City y Westwood Village. La tercera fase, prevista provisionalmente para el otoño de 2027, añadirá estaciones en la UCLA y en el hospital de veteranos.

“Este tren nos abrirá nuevas puertas a algunos de los lugares más emblemáticos de nuestra ciudad”, afirmó Bass durante la ceremonia de inauguración. “Conecta a los habitantes de Miracle Mile con sus lugares de trabajo, con los museos, con los distintos barrios y entre sí. Hace que nuestra inmensa ciudad parezca más pequeña y esté mucho más conectada”.