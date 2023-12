Anitta se luce en bikini rojo, posando en un bosque completamente congelado

Gran sorpresa ha dado Anitta a sus más de 64 millones de seguidores en Instagram, pues publicó una colección de fotos que la muestran en sus reciente vacaciones. Sin temor a las temperaturas congelantes, ella posó usando un microbikini rojo en un bosque nevado. El mensaje que escribió junto a su post fue: “El resultado de un día muy loco”.

Pare terminar el año la bella cantante brasileña acaba de lanzar un nuevo sencillo, titulado “Joga pra lua” (“Jugar por la luna”), una colaboración con Dennis y Pedro Sampaio. Ella describió ese trabajo como “el resultado de cuando tres amigos se juntan para hacer música bonita”.

Muchos pensaban que un dueto entre Anitta y el mexicano Peso Pluma sería algo arriesgado en cuanto a la mezcla de géneros musicales, pero el sencillo “Bellakeo” obtuvo buenas críticas y ha sido del agrado del público. El videoclip del track lleva hasta el momento más de 31 millones de vistas en YouTube.

La artista también engalanó la portada del número de diciembre de la edición brasileña de la revista Marie Claire, y en la entrevista que le hicieron declaró que su vida amorosa ha cambiado mucho, pues busca ahora a una pareja más estable: “Antes era por carencia, por la afirmación de ‘me llevo a quien quiera’. Hoy me conservo. Ya no me gusta esta aventura de una noche”.

Anitta se alista para la Navidad, y en otra serie de imágenes se mostró a bordo de un avión privado, esquiando y hasta usando un traje de baño negro de corte alto mientras bailaba en la nieve. En el viaje se encontró a una de sus grandes amigas, Lele Pons, con quien posó para una foto.

