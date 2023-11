Anitta causa sensación al modelar nuevamente lencería de la firma Savage X Fenty

Anitta ha dado una sorpresa a sus fans, pues ha vuelto a modelar prendas de la firma Savage X Fenty. En varias publicaciones de Instagram ella aparece usando un colorido conjunto de lencería con ligueros. Durante la sesión de fotos ella se dio la vuelta para presumir una minifalda con transparencias, para después despojarse de ésta y lucir su escultural figura en bikini.

La relación de Anitta con la famosa empresa fundada por la cantante Rihanna comenzó hace más de un año, cuando comenzó a modelar varias de las prendas. Ella causó sensación en el cuarto show de Savage X Fenty, interpretando su exitoso sencillo “Envolver” y usando un bodystocking cubierto con muchos arneses.

El año pasado la bella cantante brasileña declaró que algún día terminará su carrera como cantante, y que posteriormente se dedicará de lleno a la actuación. Ella ha comenzado a hacer algunos trabajos de ese tipo, con un papel en la séptima temporada de la serie de Netflix “Élite”. En su cuenta de Instagram compartió varios videos detrás de cámaras de su participación, y escribió: “Les gustó mi participación en Élite? 👀 Fue un honor poder ser parte de la nueva temporada. Es increíble poder hacer realidad este sueño y aún más poder compartirlo con personas tan especiales!” ❤️

Anitta no está nominada este año al premio Latin Grammy, pero eso no significa que no vaya a ir a ese importante evento, que se llevará a cabo en España. Junto a unas fotografías que publicó (en las que aparece usando un ajustado vestido negro) ella escribió el mensaje: “Sevilla, estoy lista para ustedes”, lo cual ha encantado a sus millones de fans.

