Ryan García confiesa que su loco comportamiento fue planeado: “Puedo volver engañarlos a todos”

Ryan García confesó que su loco comportamiento fue completamente planeado desde hace meses con la intención de generar expectativa sobre su pelea con Devin Haney, a quien terminó venciendo por decisión mayoritaria de los jueces a pesar de no ser favorito.

En una entrevista para PBD Podcast, García explicó que no recuerda cómo se le ocurrió la idea, pero que un día se propuso hacerlo y mantuvo el plan hasta el final. El californiano también aseguró que puede volver a hacerlo y “llevarlo un paso más lejos”.

“Mi camarógrafo y yo tenemos grabado un video desde hace meses donde yo decía lo que iba a hacer. Yo decía que me iba a asegurar de que todos creyeran que me estaba volviendo loco. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer como El Gran Escape. Tengo todo eso documentado. Lo planeé desde hace muchas semanas y meses. No sé cómo se me ocurrió esa idea, honestamente. Simplemente un día decidí hacerlo, y e ir hasta el final con eso. Y no iba a ceder ante nadie. En todos los podcasts actuaba de forma errática, como loco. Hacía gestos con mi nariz, y decía que solo era un tic. Hacía de todo. Lo que sí fue cierto es que bebí durante el campamento algunas veces, porque me gusta beber”, dijo.

Ryan García comenzó a comportarse diferente después de la conferencia de prensa en Nueva York. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

“Puedo volver engañarlos a todos. Puedo jugar ahora el papel del súper disciplinado, o quizás actuar aún más loco, llevarlo un paso más lejos, o aparentar que llevo todo un paso más lejos. No sé. Cualquiera que prestara atención, podía verme entrenando, me veía en forma. No te puedes ver en forma sin entrenar. Eso es imposible. Pero es culpa de la gente. Ellos me subestimaron, quizás por todo lo que veían en las redes sociales, y es en que redes sociales tú puedes hacer que todo parezca de cierta forma. Ellos se engañaron a sí mismos”, añadió.

Desde que se anunció el combate entre Devin Haney y Ryan García todo fue muy controvertido. El californiano tuvo un comportamiento errático en las ruedas de prensa y las redes sociales donde admitió que fumaba marihuana y tomaba alcohol. Todos pensaron que la salud mental de King Ry estaba mal, pero al parecer todo fue un troleo y The Dream cayó en el juego de su rival.

A pesar de que Haney era el favorito en las casas de apuestas, García dio la sorpresa al derribar en tres ocasiones a The Dream durante la pelea y llevarse la mayor victoria de su carrera en las tarjetas por decisión mayoritaria de los jueces (112-112, 114-110 y 115-109).

Devin Haney también cayó en el juego de Ryan García y salió derrotado. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

Como King Ry llegó pesando tres libras de más y tuvo que pagar $1.5 millones de dólares tras una apuesta que hizo con su rival, el cinturón de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) no estuvo en juego, pero el estadounidense aún continúa siendo el campeón y pidió la revancha.

Ryan García, de 24 años, debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte y ahora conmocionó al mundo al derrotar al campeón del CMB. El boxeador mexoamericano posee récord de 25 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

