Lionel Messi se sacude las vacaciones y destroza al San Luis con un golazo de antología

Cuatro días más le bastaron de desintoxicación vacacional posmundialista para volver a vestirse de genio. Lionel Messi se sacudió la modorra, se calzó la corona de jefe y lideró el debut triunfal del Inter Miami en la Leagues Cup 2026, firmando un letal 4-2 sobre un Atlético de San Luis que pecó de osado en tierras de Florida.



Las Garzas, comandadas por su líder moral, volvieron a hacer pesar la localía en un torneo que le sigue sentando de maravilla a las franquicias de la MLS. Sin embargo, el guion comenzó con un susto mayúsculo para los de rosa.

Lionel Messi is BACK for @InterMiamiCF!



First-time finish for the equalizer vs. Atlético San Luis ?



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Apenas al minuto 4, cuando el público ni se acomodaba en las butacas, David Rodríguez sorprendió a la zaga local y mandó a guardar el balón para poner en ventaja al cuadro tunero. Silencio sepulcral en el Chase Stadium; el caballo negro de la Liga MX quería hacer la diablura.



El despertar de la bestia



Pero pegarle al avispero rosa sale caro, y más si Messi anda en la cancha. El gol potosino solo sirvió para hacer enojar al astro argentino. Al 11’, Noah Allen techó a la defensa con un centro medido a media altura; Leo midió el viaje de la pelota y, sin dejarla caer, sacó una volea de zurda que dejó estático al arquero Andrés Sánchez. Golazo, locura en las tribunas y las aguas regresaban a su nivel.

Lionel Messi makes it 3-1 for @InterMiamiCF against @AtletideSanLuis?



Y se convierte provisionalmente en el máximo anotador histórico de Leagues Cup ?#LeaguesCup2026 pic.twitter.com/cAzUQyCF7l — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 6, 2026



Con el momento anímico de su lado, el Inter Miami olió la sangre y devoró a su presa. Al minuto 25, Telasco Segovia le dio la vuelta a la tortilla firmando el 2-1 que empezó a desmoronar la estrategia de los aztecas. San Luis comenzó a perseguir fantasmas en el medio campo.



La fiesta de Messi no paraba. Al 43’, el de Rosario hilvanó una pared magnífica con Yannick Bright, recibió la devolución cortesía de Allen en el corazón del área y, ante la salida desesperada de Sánchez, fusiló sin piedad.

Era el 3-1 de la noche y la docena de dianas para el argentino en apenas 14 partidos disputados en la historia de este certamen. Una auténtica locura estadística.



Tormenta eléctrica y cerrojo final



El último clavo en el ataúd potosino llegó en la agonía de la primera mitad. En el tiempo de compensación (45+7′), Micael dos Santos se levantó en el área chica para conectar un frentazo sólido que significó el 4-1. Una losa pesadísima para los mexicanos antes de irse a descansar.

¡Gol de Atlético San Luis!



Los Potosinos hacen el primero y ya le están ganando al Inter Miami ??



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Para el complemento, el orgullo obligó al San Luis a proponer. El español Rafael Llorente recortó distancias para maquillar el electrónico con el 4-2, regresándole una pizca de dignidad a los visitantes.

El partido, fiel al libreto del verano estadounidense, tuvo de todo: el protocolo de tormenta eléctrica obligó a suspender temporalmente las acciones, mandando a los jugadores a las regaderas antes de tiempo.

Tras la reanudación bajo el cielo nublado de Florida, el marcador ya no se movió. Inter Miami cumple las expectativas, golea con autoridad y demuestra que en este torneo, si el ’10’ quiere, los de la MLS mandan.



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