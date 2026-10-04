Madre de Carolina del Sur es acusada de la muerte de sus dos hijas tras no recordar cuándo las alimentó

Una madre de Carolina del Sur dijo a los investigadores que no podía recordar cuándo había sido la última vez que dio comida o algo de beber a sus dos hijas pequeñas antes de que las autoridades las encontraran muertas dentro de la vivienda familiar, según documentos judiciales.

Justine Marie May, de 31 años, enfrenta dos cargos de homicidio por abuso infantil en relación con la muerte de las niñas, ocurrida el 29 de septiembre en la localidad de Ladson, en las afueras de Charleston.

Los agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Charleston acudieron a la vivienda para realizar una verificación del bienestar de las menores. Al llegar, encontraron a May afuera de la casa, llorando y “hablando incoherentemente”, de acuerdo con declaraciones juradas revisadas por Fox News Digital.

Los agentes ingresaron posteriormente a la vivienda y encontraron a las dos niñas muertas.

La madre dijo que las últimas dos semanas fueron un “borrón”

Durante el interrogatorio, May habría dicho a los detectives que las dos semanas anteriores habían sido un “borrón” y que no podía recordar cuándo había alimentado o dado de beber por última vez a sus hijas.

Las niñas tenían aproximadamente 1 año y medio y 2 años y medio al momento de sus muertes, según las declaraciones juradas.

De acuerdo con los documentos, May manifestó a los investigadores que creía que sus hijas habían muerto porque no comieron. También habría reconocido que no proporcionarles alimentos constituía negligencia.

La mujer aseguró además que había sido la única persona que permaneció en la vivienda y la única responsable del cuidado de las niñas durante las semanas previas a sus muertes.

Los investigadores acusaron a May de mostrar una “indiferencia extrema por la vida humana” al no proporcionar a sus hijas alimentos y líquidos básicos. Según las órdenes de arresto, esa falta de sustento habría sido un factor principal en las muertes.

Las autoridades habían tenido contacto con la familia

La Oficina del Sheriff del condado de Charleston informó que sus agentes habían tenido contacto con May y las niñas en varias ocasiones antes de que fueran encontradas muertas.

Según informes publicados sobre el caso, los agentes tuvieron dos contactos separados con la familia en agosto y tres en septiembre. La última visita registrada mientras las niñas aún estaban con vida ocurrió el 20 de septiembre.

En esas interacciones, los agentes no habrían observado señales evidentes que indicaran que las menores estaban en peligro.

La respuesta de las autoridades ahora es objeto de una revisión interna por parte de la Oficina de Normas Profesionales de la Oficina del Sheriff del condado de Charleston.

La División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur, a través de su Unidad de Víctimas Especiales, y el Departamento de Fatalidades Infantiles también participan en la investigación.

May permanece detenida

Se emitió una orden de arresto separada por cada una de las niñas. En ambas, May fue acusada de homicidio por abuso infantil bajo la legislación de Carolina del Sur.

May fue ingresada en la cárcel del condado de Charleston el 29 de septiembre y permanecía detenida hasta el viernes, según los registros penitenciarios consultados por Fox News Digital.

Los registros muestran dos cargos de homicidio por abuso infantil.

La investigación continúa mientras las autoridades revisan las circunstancias que precedieron a la muerte de las dos niñas, así como la actuación de las distintas agencias que tuvieron contacto con la familia antes del hallazgo.

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