Los hombres pierden participación laboral mientras crecen los empleos en sectores dominados por mujeres

De acuerdo con un análisis presentado recientemente por la plataforma de búsqueda de empleo Indeed, en los últimos ocho meses las mujeres han superado a los hombres en cuanto al número de empleos ocupados en la fuerza laboral estadounidense y esto se debe a una expansión en sectores que han ganado mayor contratación frente a áreas donde se ha perdido empleo.

Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), de los 369,000 empleos creados entre 2025 y marzo 2026, las mujeres han ocupado un 94% de la fuerza laboral en comparación con el 6% ocupado por hombres, y esto es el resultado del crecimiento de sectores como educación, salud o asistencia social, trabajos mayormente realizados por mujeres.

En cambio, los sectores como manufactura, minería o transporte, que tradicionalmente son dominados por hombres, han perdido empleos; además, desde finales de 1970, la fuerza masculina en el mercado laboral también se enfrenta a una menor participación y, entre las causas de esta tendencia, se mencionan las jubilaciones, menor disponibilidad de empleo, problemas de salud y poca remuneración.

Cory Stahle, economista sénior de Indeed, comentó que “en aquel entonces, la brecha surgió porque los hombres estaban perdiendo sus empleos. Esta vez, se debe a que las mujeres los están ganando”, dijo.

Brecha salarial

Aunque las mujeres han ganado mayor terreno en el sector laboral este año, un informe publicado por One Fair Wage a finales de marzo reveló que la brecha salarial persiste. El análisis destacó que las mujeres siguen ganando 83 centavos por cada dólar ganado por los hombres.

La disparidad salarial es más notoria entre la población hispana, ya que, según el informe, las latinas con trabajos a tiempo completo ganan solo 58 centavos por cada dólar que gana un hombre blanco no hispano.

Un informe de mercado laboral más débil

El ritmo de contratación en Estados Unidos continúa siendo lento; el mercado laboral sigue ajustado, cuando para el mes de septiembre se agregaron tan solo 29,000 puestos de trabajo, según datos oficiales del Departamento de Trabajo. Además, la tasa de desempleo aumentó ligeramente a los 4.2%, lo que demuestra que se ha perdido impulso en comparación con los meses anteriores.

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