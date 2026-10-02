Empleo a la baja: se añadieron 29,000 puestos de trabajo en EE.UU. en septiembre

Conseguir un nuevo empleo en Estados Unidos podría estar tomando más tiempo para algunos trabajadores. Las empresas siguen contratando, pero lo hacen con mayor cautela, mientras las cifras de los últimos meses muestran que el mercado laboral perdió algo del impulso que había mostrado anteriormente.

Los empleadores estadounidenses añadieron 29,000 puestos de trabajo en septiembre, mientras la tasa de desempleo llegó a 4.2%, informó la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS). El crecimiento quedó muy por debajo de los 90,000 empleos que esperaban los economistas, según FactSet.

Además, el gobierno revisó a la baja las cifras de los dos meses anteriores: agosto pasó de 162,000 a 133,000 puestos, mientras julio cambió de una ganancia de 21,000 a una pérdida de 10,000 empleos. En conjunto, las revisiones restaron 60,000 puestos de trabajo a las cifras previamente reportadas para julio y agosto.

¿Qué sectores contrataron en septiembre?

El sector sanitario volvió a ser uno de los principales motores de contratación, aunque a un ritmo menor que en meses anteriores. En septiembre agregó 17,000 empleos, con aumentos en los servicios de atención médica ambulatoria y los hospitales.

La construcción sumó 11,000 puestos, mientras que la manufactura agregó otros 9,000 empleos. Esta última industria acumula un aumento de 72,000 puestos desde su mínimo reciente de diciembre de 2025.

En contraste, las actividades financieras perdieron 7,000 empleos durante septiembre. Desde mayo de 2025, el sector acumula una reducción de 129,000 puestos, principalmente en compañías aseguradoras y actividades relacionadas.

El empleo cambió poco en otras industrias importantes, entre ellas el comercio, transporte y almacenamiento, servicios profesionales y empresariales, ocio y hostelería, asistencia social y gobierno.

El desempleo sigue relativamente estable

Aunque la tasa de desempleo subió ligeramente, el BLS señaló que se mantiene dentro de un rango estrecho. Desde marzo, el indicador se ha movido entre 4.1% y 4.3%.

En septiembre había aproximadamente 7.1 millones de personas desempleadas. La tasa de desempleo entre los trabajadores hispanos fue de 4.7%, mientras que para los trabajadores blancos se ubicó en 3.6% y para los asiáticos en 2.9%.

También había cerca de 1.9 millones de desempleados de larga duración, es decir, personas que llevaban al menos 27 semanas sin trabajo.

Los salarios avanzan 3% en un año

El salario promedio por hora de los empleados de las nóminas privadas no agrícolas aumentó 5 centavos en septiembre, hasta $37.81 dólares.

Durante los últimos 12 meses, el incremento salarial fue de 3.0%. La cifra será relevante para la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), que evalúa el comportamiento de los salarios junto con la inflación y otros indicadores económicos. El próximo dato de inflación correspondiente a septiembre está previsto para el 14 de octubre.

¿Qué significa para el mercado laboral?

Las cifras muestran un escenario de pocas contrataciones y también pocos despidos. Datos de Challenger, Gray & Christmas citados por CBS News indican que los despidos acumulados hasta septiembre fueron 40% menores que durante el mismo periodo de 2025.

El resultado de septiembre no apunta por sí solo a un desplome del mercado laboral, pero sí confirma que la contratación perdió velocidad. Para quienes buscan trabajo, la diferencia puede sentirse en menos vacantes y más competencia por las nuevas oportunidades.

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