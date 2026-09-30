Se agregaron 90,000 puestos de trabajo en el sector privado en septiembre: ADP

El mercado laboral estadounidense volvió a mostrar señales de movimiento después de varios meses de menor ritmo. Las nuevas cifras sobre contratación privada ofrecen una fotografía relevante sobre la actividad de las empresas y el comportamiento de los salarios, justo antes de que se conozcan los datos oficiales del gobierno.

Las empresas del sector privado agregaron 90,000 puestos de trabajo en septiembre, de acuerdo con el más reciente reporte de ADP, una compañía especializada en procesamiento de nóminas. El resultado quedó por encima de las expectativas de los economistas, quienes anticipaban la creación de aproximadamente 70,000 empleos.

La cifra también representa una aceleración frente al dato revisado de agosto, cuando se registraron 36,000 nuevos puestos de trabajo. El repunte llega después de tres meses en los que la generación de empleo había perdido fuerza.

“Es un informe sólido”, comentó Nela Richardson, economista jefe de ADP. “Tras una desaceleración de tres meses, la creación de empleo repuntó y el crecimiento salarial se mantuvo sólido”.

Salud y educación encabezaron la contratación

El sector de educación y servicios de salud fue el principal motor de la creación de empleo durante septiembre. En conjunto, estas actividades incorporaron 55,000 trabajadores, superando ampliamente a otros segmentos de la economía privada.

El sector de ocio y hostelería también tuvo un desempeño positivo, con 22,000 nuevos puestos de trabajo durante el mes. La manufactura, por su parte, sumó 17,000 empleos, mientras que la construcción incorporó otros 15,000 trabajadores.

Otros servicios añadieron 6,000 puestos, y el sector de la información registró un aumento de 3,000 empleos.

En contraste, no todos los sectores tuvieron un comportamiento favorable. Las actividades de comercio, transporte y servicios públicos mantuvieron prácticamente sin cambios sus niveles de contratación durante septiembre.

El sector financiero registró la mayor reducción, con una pérdida de 16,000 puestos de trabajo. Los servicios profesionales y empresariales también recortaron empleos, con 11,000 plazas menos. En recursos naturales y minería se eliminaron otros 1,000 puestos.

Las empresas medianas fueron las que más contrataron

El tamaño de las compañías también marcó diferencias en el comportamiento del empleo. Las empresas con entre 50 y 499 trabajadores fueron responsables de la mayor cantidad de contrataciones, al sumar 54,000 puestos durante septiembre.

Las compañías con 500 empleados o más agregaron 34,000 puestos de trabajo. Mientras tanto, los pequeños negocios, definidos en este reporte como establecimientos con menos de 50 trabajadores, crearon 23,000 empleos.

El comportamiento de los salarios también forma parte importante del informe. El salario base aumentó 3.2% interanual, mientras que el salario bruto registró un crecimiento de 4.7%.

El reporte oficial de empleo será la siguiente referencia

Los datos de ADP son observados de cerca porque se conocen antes del informe mensual de nóminas no agrícolas del Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL). Sin embargo, ambos reportes pueden mostrar diferencias importantes debido a que utilizan metodologías y fuentes de información distintas.

Para el informe gubernamental se esperaba la creación de 84,000 empleos, una cifra inferior al resultado de septiembre de ADP. También se anticipaba que la tasa de desempleo permaneciera en 4.1%.

El reporte oficial cobra especial importancia para los trabajadores y las empresas porque permitirá conocer si el repunte observado en las nóminas privadas también se refleja en el mercado laboral estadounidense en su conjunto.

Los próximos datos del Departamento de Trabajo serán clave para determinar cómo evolucionó el empleo más allá del sector privado y ofrecer una visión más amplia de las condiciones laborales en Estados Unidos.

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