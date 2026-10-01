La confianza del consumidor en EE.UU. cayó a su nivel más bajo en casi 12 años en septiembre

Datos publicados este martes por The Conference Board indican que el índice de confianza del consumidor cayó durante el mes de septiembre 6.7 puntos hasta ubicarse en los 81.9 puntos, uno de los niveles más bajos en casi 12 años. Las cifras se registran en medio de una fuerte desconfianza en el mercado laboral y los conflictos en Oriente Medio que han encarecido en los primeros seis meses de este año el precio de la energía y disparado la inflación por encima del 3%.

Al respecto, Dana Peterson, economista jefe del Conference Board, expresó que, durante la encuesta, las respuestas de los consumidores estadounidenses sobre la economía fueron pesimistas, refiriéndose mayormente a los precios más altos en bienes y servicios, además del alto coste del petróleo y gas.

Por su parte, Kyle Moore, economista jefe de The Century Foundation, comentó que “la economía está estancada para el hogar estadounidense promedio, lo cual se debe al entorno errático de las políticas públicas, que dificulta que las empresas y los hogares planifiquen para el futuro”, dijo.

Datos relevantes del análisis

Según el análisis de la encuesta llevada a cabo por The Conference Board, el porcentaje de consumidores que confían actualmente en el mercado laboral cayó de los 24.5% de agosto a 23.6% en septiembre, el nivel más bajo desde 2021.

Y es que, en medio de una tasa de desempleo que ronda el 4% y un ritmo de contratación más lento, el porcentaje de estadounidenses que consideran que actualmente las condiciones del sector para conseguir empleo son más difíciles aumentó del 20.3% en agosto al 21.9% el mes pasado.

Los datos presentados esta semana por The Conference Board se comparan con los publicados el pasado viernes por la Universidad de Michigan, que destacó que su índice de confianza del consumidor cayó desde los 51,7 registrados en agosto a los 48,1 puntos registrados durante el mes de septiembre, uno de los niveles más bajos en más de siete décadas.

Según Joanne Hsu, directora de Encuestas de Consumidores, “tanto demócratas como republicanos mostraron descensos considerables en la confianza del consumidor en septiembre con respecto al mes anterior”, declaró en un comunicado.

Los precios más elevados en bienes esenciales como gasolina también contribuyen a un aumento de la desconfianza por parte de los consumidores; sin embargo, Joseph Briggs, de Goldman Sachs, considera que “es probable que el bajo nivel de confianza económica refleje una evaluación más fundamental y pesimista del estado del mundo, más que de la economía”, dijo.

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