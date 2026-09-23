Tasas hipotecarias en EE.UU. superan el 7%, alcanzando su nivel más alto en más de dos años

Los tipos hipotecarios en Estados Unidos vuelven a alcanzar su nivel más alto en dos años, ubicando su tasa fija a 30 años en el 7.12% para el cierre de la semana del 18 de septiembre, según datos presentados por la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA).

El mercado inmobiliario continúa ajustado tanto para los propietarios, compradores y vendedores de viviendas, quienes también se enfrentan a los precios más altos de los inmuebles debido a la falta de inventario y alta demanda.

Al respecto, Mike Fratantoni, vicepresidente sénior y economista jefe de la MBA, señaló en un comunicado que, a medida que las tasas fijas continúen subiendo, más compradores optarán por hipotecas de tasa variable 5/1, “las cuales ofrecen una tasa inicial más baja y tipo de interés fijo en los primeros cinco años antes de ajustarse en función de las condiciones del mercado, que son más de un 1% inferiores a los de las hipotecas de tipo fijo”, dijo.

En el caso de las tasas hipotecarias, estas suelen seguir el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, que para esta semana ya rondaban el 5%, debido a la preocupación de los inversores por los costos de endeudamiento, inflación y deuda pública, alentados por la guerra contra Irán.

Por su parte, Richard Shane, jefe de investigación de finanzas para el consumidor en JP Morgan, expresó anteriormente que “si bien el número de potenciales compradores de vivienda sigue siendo elevado, los problemas de asequibilidad y la volatilidad de las tasas podrían frenar el crecimiento de los préstamos, especialmente si las tasas elevadas persisten”, dijo.

Aunque es común que el sector inmobiliario ralentice su actividad a finales de la temporada de verano, los recientes aumentos de los tipos de endeudamiento seguirán frenando aún más la actividad en el mercado.

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