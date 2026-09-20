Tasas hipotecarias cerca del 7% desaniman a los compradores de viviendas, señalan los expertos

Según el último informe de Freddie Mac, la tasa hipotecaria de tipo fijo a 30 años aumentó para el cierre de la segunda semana de septiembre al 6.95% desde el 6.76% de la semana anterior, registrando uno de los niveles más altos desde enero del 2025.

Las marcadas 11 semanas de subidas de los tipos hipotecarios no solo representan una mala señal para los propietarios y futuros compradores de viviendas, que ya de por sí se sienten desanimados ante el disparo de los precios de los inmuebles, sino también para los vendedores, quienes se han visto obligados a reducir los costos de las viviendas o a retirarlas del mercado.

Al respecto, el analista jefe de finanzas para el consumidor de Lending Tree, Matt Schulz, comentó que la combinación de tasas hipotecarias y precios más altos de las viviendas dificulta que el ciudadano promedio pueda permitirse comprar un inmueble. “En un momento ya de por sí complicado, esto no es una buena noticia para nadie”, dijo el especialista.

Los precios de las viviendas actualmente en Estados Unidos, según datos de Zillow, ya alcanzan los $400,000 dólares y en algunos estados podrían ser más altos; esto supone un aumento de hasta 20% en comparación con 2021 y un 80% desde 2016.

Por su parte, Bob Broeksmit, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Banqueros Hipotecarios, señaló que “los tipos de interés hipotecarios, que rondan el 7%, siguen afectando a la asequibilidad y frenando la demanda de los prestatarios, sobre todo entre los posibles compradores de vivienda”.

Y es que más del 20% de las familias estadounidenses sin vivienda propia esperan comprar un inmueble en los próximos cinco años, pero la cifra representa menos de la mitad de la registrada en 2017.

Mientras que, el economista sénior de Realtor.com, Jake Krimmel, destaca que la variación de las tasas hipotecarias se debe a la evolución de los bonos del Tesoro a 10, que en los últimos meses se ha mantenido elevado. “Desde el punto de vista mecánico, el rendimiento de los bonos del Tesoro es el que hace la mayor parte del trabajo en lo que respecta a los cambios en las tasas hipotecarias”, indicó.

Por lo que, en los próximos meses, se podría estar observando tasas hipotecarias más altas si el mercado de los bonos sigue impulsado por la inestabilidad económica provocada en parte por el conflicto en Oriente Medio y el encarecimiento de los precios de la energía.

Sigue leyendo: