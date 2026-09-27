Confianza del consumidor estadounidense cae en septiembre al nivel más bajo en más de siete décadas

De acuerdo con datos publicados este viernes por la Universidad de Michigan, el índice de confianza del consumidor en Estados Unidos cayó a uno de los niveles más bajos en más de siete décadas, ubicándose en los 48,1 puntos desde los 51,7 registrados en agosto.

A medida que la inflación continúa por encima del 3%, los consumidores estadounidenses se sienten presionados por los altos precios de los alimentos, bienes y servicios esenciales.

El encarecimiento escalonado y prolongado de los precios de la energía generado por la guerra en Oriente Medio, que ha provocado un disparo en los costos del combustible desde febrero de este año, es lo que mayor descontento ha causado entre los estadounidenses.

Al respecto, Joanne Hsu, directora de Encuestas de Consumidores de la Universidad de Michigan, declaró en un comunicado que el descenso considerable de la confianza del consumidor proviene de igual manera tanto de republicanos como de demócratas. Además, prevén que la inflación continue aumentando en los próximos meses.

Muchos consumidores consideran que, de continuar la inestabilidad económica, su situación financiera empeorará, con un mercado laboral ajustado ante un ritmo de contratación más lento y tipos de endeudamiento más altos. Debido al reciente ajuste de 25 puntos porcentuales a las tasas de interés, los estadounidenses se sienten amenazados por una crisis financiera más grave.

Recientemente, el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, señaló que “la inflación es demasiado alta y lo ha sido durante demasiado tiempo”, lo que ha afectado a los consumidores.

Aunque Warsh expresó el pasado 16 de septiembre en su conferencia sobre las tasas de interés: “No podemos influir en ningún precio individual, ya sean los precios del petróleo o los de los alimentos en el supermercado. Pero lo que sí podemos hacer, y lo que haremos, es asegurarnos de que cualquier cambio en los precios relativos no se extienda ni tenga efectos de segundo y tercer orden en la economía; esa es nuestra tarea, y eso es lo que haremos”.

Muchos economistas, como Joseph Briggs de Goldman Sachs, consideran que “es probable que el bajo nivel de confianza económica refleje una evaluación más fundamental y pesimista del estado del mundo, más que de la economía”, dijo.

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