¿Cuáles son los estados donde más están aumentando los tipos de interés hipotecarios?

De acuerdo con los datos recientes de la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA), las tasas hipotecarias con renta fija a 30 años aumentaron hasta alcanzar el 7.12% al cierre de la segunda semana de septiembre, ubicándose en su nivel más alto en más de dos años.

Y mientras que los tipos de endeudamiento continúen en sus máximos históricos, muchos propietarios y compradores se mantendrán alejados del mercado, esperando además a que los precios de los inmuebles también se reduzcan tras alcanzar los más de $400,000 en algunos estados.

En este sentido, la empresa de finanzas personales WalletHub realizó una investigación en la que determinó cuáles son los estados donde más están aumentando los tipos hipotecarios en los últimos meses.

“Si bien las tasas de interés aún son algo inferiores a los máximos del año pasado, están muy lejos de los mínimos históricos registrados durante la pandemia”, destaca Chip Lupo, analista de WalletHub.

De acuerdo con el análisis presentado por WalletHub, las tasas hipotecarias subieron en 37 de los 50 estados entre el primer y el segundo trimestre de estos años, y las entidades donde hubo mayor aumento fueron:

1. Mississippi

2. Colorado

3. Tennessee

4. Wisconsin

5. Misuri

6. Carolina del Norte

7. Kansas

8. Arkansas

9. Nuevo Hampshire

10. Carolina del Sur

Para el analista de WalletHub, “es un momento difícil para comprar una casa, dado que los precios de las viviendas han aumentado astronómicamente en los últimos años y la escasez de viviendas dificulta encontrar el lugar adecuado incluso para quienes tienen el dinero. Las dificultades que enfrentan los consumidores para comprar una casa se ven agravadas por el hecho de que la tasa de interés hipotecaria promedio aumentó en todos los estados”.

Según la investigación, Mississippi se posiciona como el estado con el mayor aumento en las tasas de interés hipotecarias promedio entre el primer y el segundo trimestre de 2026, con alrededor del 1.9%.

Este aumento es el más alto de todos los estados, superando a Colorado con un 0.32%. A finales del segundo trimestre de 2026, la tasa de interés hipotecaria promedio en Mississippi superaba el 5.5%, la vigésimo primera tasa más cara del país, explicó Lupo.

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