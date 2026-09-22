¿Cuáles son las ciudades donde la gente gasta más y menos en comida rápida?

De acuerdo con datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), durante el mes de agosto se registró un aumento del 0.1% en el precio de los alimentos y un 2.7% en comparación con el año pasado, y si bien el informe indicaba un aumento del 3.4% en el consumo de alimentos fuera de casa en comparación con el año anterior, los precios de la comida rápida también subieron hasta un 3.2% en los últimos doce meses.

El disparo tan pronunciado de los precios en bienes esenciales se debe en parte al aumento de la inflación, que actualmente se ubica por encima del 3% debido a varios factores, tanto el encarecimiento de los costos de la energía como las elevadas tarifas arancelarias. Esto ha provocado que el promedio de los hogares estadounidenses cambie sus hábitos de consumo por presupuestos más ajustados.

Es por esa razón que la empresa de finanzas personales WalletHub desarrolló una investigación para determinar cuáles son las ciudades donde los consumidores gastan más y menos en comida rápida. “En los últimos años, la comida rápida se ha encarecido considerablemente, superando la inflación. Por ello, conviene que los consumidores reflexionen sobre si la comodidad de la comida rápida justifica realmente su precio y cuánto margen tienen en su presupuesto para este lujo”, señaló Chip Lupo, analista de WalletHub.

En el análisis, los investigadores de WalletHub estudiaron los precios de las comidas rápidas en las diferentes ciudades y los compararon con los ingresos promedios familiares por cada entidad.

Ciudades donde el porcentaje de gasto es menor:

Henderson, NV (0,27%)

Durham, Carolina del Norte (0,27%)

San José, California (0,27%)

Scottsdale, AZ (0,27%)

San Francisco, CA (0,27%)

Irvine, CA (0,26%)

Austin, TX (0,25%)

Gilbert, AZ (0,24%)

Plano, TX (0,24%)

Fremont, CA (0,21%)

Para el especialista, “la ciudad donde se vive también influye mucho en el coste de la comida rápida. En las ciudades más caras, los habitantes gastan más del triple que los de las ciudades más económicas, en relación con el ingreso medio”.

Ciudades donde el porcentaje de gasto es mayor:

Detroit, MI (0,73%)

Cleveland, OH (0,70%)

Buffalo, NY (0,60%)

Hialeah, FL (0,58%)

Toledo, OH (0,57%)

Birmingham, AL (0,57%)

Newark, NJ (0,54%)

Milwaukee, WI (0,54%)

Baltimore, MD (0,54%)

Memphis, TN (0,53%)

Según el análisis, Detroit se posiciona como la ciudad con la comida más cara en relación con los ingresos de sus residentes, ya que una pizza pequeña, una hamburguesa o un sándwich de pollo puede representar hasta el 0.73 % del ingreso familiar mensual promedio.

“Si bien esto puede no parecer mucho individualmente, dado que solo representa tres comidas al mes, el gasto puede acumularse considerablemente dependiendo de los hábitos alimenticios de cada persona”, destacó Lupo.

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