Landon Donovan es víctima de la maldita casualidad al ser detenido su homónimo en la CDMX

¡Vaya jugada del destino, mis estimados lectores, donde el nombre de la emblemática pesadilla del balompié azteca, Landon Donovan, terminó embarrado en el fango de la nota roja debido a una bendita o maldita casualidad que encendió de forma inmediata las redes sociales!

La tranquilidad de las plataformas digitales se rompió cuando el periodista Carlos Jiménez informó sobre la captura de dos presuntos distribuidores de sustancias ilícitas en la alcaldía Milpa Alta, en el sur de la CDMX, dejando a los usuarios sorprendidos al leer la identidad de uno de los detenidos.

DETIENEN a LANDON DONOVAN por ANDAR TRAFICANDO DROGAS

El tipo de bermudas se llama Landon Donovan Gallegos de la O.

Junto con Santiago Mtz andaban vendiendo cochinadas en @GobMilpaAlta

Agentes de @SSC_CDMX los descubrieron y detuvieron.

Así acabaron en @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/xwIcau5Nun — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 17, 2026

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital detuvo a un joven registrado con el nombre de Landon Donovan Gallegos de la O, quien se encontraba con otra persona de nombre Santiago Martínez en el momento de la intervención policial.

La coincidencia del nombre provocó un auténtico torbellino de comentarios y memes en la red social X, donde el público no tardó en recordar aquella dolorosa afrenta del Mundial de Corea-Japón 2002, cuando el verdadero exfutbolista estadounidense anotó en el partido que eliminó a la selección local.

Evidentemente, el histórico jugador de Los Angeles Galaxy no tiene relación alguna con estos hechos ni con los juzgados de la ciudad, pero la sola mención de su nombre bastó para que la afición recordara, entre bromas, los momentos de rivalidad deportiva que se vivieron en la cancha.

Empero, la noticia incendió las redes sociales por la animadversión que tiene la afición mexicana contra uno de los referentes del crecimiento del fútbol estadounidense, pero que se ha ganado a pulso ese encono por el rechazo que el norteamericano ha mostrado contra todo lo que huela a mexicano.

Desafortunada casualidad



Detienen a Landon Donovan en la Ciudad de México, las redes estallan en memes… ¡y no se trata del futbolista estadounidense!https://t.co/xTuvYG7ZXO — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 17, 2026



Ese desprecio recalcitrante hacia nuestro entorno se mantiene muy vivo en la memoria del respetable, más allá de haber pasado posteriormente sin pena ni gloria por las canchas de nuestra Liga MX vistiendo de forma efímera la camiseta de los Panzas Verdes del León.

Seguir leyendo:

– Horacio Casarín y Salvador Reyes mantienen el dominio del goleo histórico frente a Estados Unidos

– Landon Donovan criticó el rendimiento de Pulisic en el Mundial de 2026

– Landon Donovan advierte que México tendrá complicaciones en el Mundial de 2026















