Horacio Casarín y Salvador Reyes mantienen el dominio del goleo histórico frente a Estados Unidos

No obstante que han transcurrido casi 60 años de las nueve décadas de rivalidad entre México y Estados Unidos, los mejores goleadores del clásico del Río Bravo siguen encabezados por los legendarios Horacio Casarín y Salvador Reyes.

Ambos jugadores aztecas lideran esta clasificación con siete anotaciones, escoltados por Landon Donovan, que lideró a Estados Unidos en la primera década del nuevo siglo, seguidos por Francisco Argüelles y Michael Bradley con cinco anotaciones.

¡LOS ARTILLEROS DEL CLÁSICO DE LA CONCACAF! ?????



La rivalidad entre México y Estados Unidos vivirá un nuevo capítulo con Rafael Márquez frente al combinado tricolor. ???



Por si no sabías, acá te contamos quiénes son los jugadores con más goles en la historia del? — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 2, 2026

Sin duda, que estos jugadores se mantengan en la cima de los mejores romperredes en los 92 años de los juegos entre México y Estados Unidos es una muestra de lo cerrados que han resultado estos encuentros del orgullo regional.

Esta sequía en la cima histórica se hace más evidente al ver que por ambas selecciones han pasado delanteros muy importantes de la era moderna como Raúl Jiménez, Hirving Lozano, Carlos Vela y Giovani dos Santos.

Este dominio individual histórico se ve reflejado en el balance colectivo, donde los futbolistas mexicanos imponen condiciones sobre el marco norteamericano al registrar un acumulado de 149 goles a favor por 93 en contra.

La superioridad en las redes también se traslada a las estadísticas generales de los enfrentamientos directos desde 1934 al contabilizar 38 triunfos para la escuadra azteca frente a las 25 victorias de los estadounidenses.

El histórico rompecabezas estadístico sumará un capítulo inédito este sábado 3 de octubre a las 20:00 horas cuando ambas plantillas midan sus fuerzas sobre el terreno de juego en la ciudad de Glendale, Arizona.

México vs Estados Unidos: ellos son los máximos anotadores en el Clásico de CONCACAF https://t.co/sldFlypE0Q — Infobae México (@infobaemexico) October 2, 2026

El esperado enfrentamiento de la Fecha FIFA en territorio estadounidense marcará además el tercer examen estratégico del director técnico Rafael Márquez al frente del timón tricolor en busca de un resultado positivo.



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