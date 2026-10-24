A Jonathan Aranda no le pesó su debut en la Serie Mundial

El primer juego de la Serie Mundial fue para los locales. En el American Family Field los Milwaukee Brewers derrotaron 2-3 a los Tampa Bay Rays. A pesar de la derrota, el mexicano Jonathan Aranda tuvo una buena actuación.

Jonathan Aranda disputa la primera Serie Mundial de su carrera. El infielder mexicano esquivó muy bien la presión que representa estar en el Clásico de Otoño.

En su primer turno al bate, Jonathan Aranda no se dejó intimidar ante los lanzamientos del abridor Jacob Misiorowski. Aranda le conectó el primer hit de toda la Serie Mundial de 2026.

JONATHAN ARANDA ABRIÓ LA SERIE MUNDIAL CON HIT



Primer turno: su primer hit en Serie Mundial y primer hit de la Serie Mundial 2026.



El tijuanense Jonathan Aranda poniendo su marca en el Clásico de Otoño.#LaCasaDelRey pic.twitter.com/UZVx98M3DQ — Beisbolpuro (@Beisbolpuro) October 24, 2026

El infielder de los Tampa Bay Rays no pudo ser dominado por el pitcheo de los Milwaukee Brewers. En sus siguientes dos turnos al bate conectó dos imparables más. Aranda fue un verdadero problema para el conjunto local que a penas ganó por una carrera.

En su cuarto turno al bate negoció una base por bolas. En este sentido, Jonathan Aranda se embasó en todos los turnos al bate que tuvo. Esto debió ser aprovechado por la ofensiva de Tampa Bay, pero solo pudieron producir una carrera con Aranda en las bases.

ARANDA ANOTÓ CARRERA



El tijuanense Jonathan Aranda anotó en la cuarta entrada para acercar a los Rays de Tampa Bay 1-2 ante los Cerveceros de Milwaukee



Aranda es apenas el cuarto pelotero nacido en México que anota carrera en una Serie Mundial:

-Beto Ávila

-Aurelio Rodríguez? pic.twitter.com/jnBDSfVn6t — Beisbolpuro (@Beisbolpuro) October 24, 2026

Este fue un muy buen arranque para Jonathan Aranda en la Serie Mundial. El pelotero mexicano necesita que sus compañeros despierten en ofensiva. Es muy importante tener en el line up a un pelotero que constantemente está moviéndose en las bases, pero necesita el bateo oportuno que lo impulse.

Juego 2 de la Serie Mundial

El segundo juego de la Serie Mundial será este sábado 24 de octubre. Este compromiso también se desarrollará en el American Family Field, en Milwaukee, Wisconsin. El abridor por Tampa Bay será el derecho Drew Rasmussen; en Milwaukee abrirá el lanzador derecho Logan Henderson.

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