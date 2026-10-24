Milwaukee Brewers ganan con sufrimiento el primero de la Serie Mundial ante los Rays

Los Milwaukee Brewers estuvieron a un paso de perder la ventaja en la última entrada, pero Trevor Megill resolvió la amenaza con un ponche decisivo para sellar el triunfo por 3-2 sobre los Tampa Bay Rays este viernes. El equipo local tomó así la delantera en la Serie Mundial, después de una noche en la que el cierre del partido exigió una revisión de video y una nueva dosis de tensión.

Milwaukee consiguió la victoria en el American Family Field gracias a ocho imparables y al trabajo de sus lanzadores, aunque Tampa Bay tuvo la oportunidad de cambiar el resultado en el noveno episodio. Los Rays terminaron con marca de 0-6 con corredores en posición de anotar.

La jugada más dramática llegó cuando un doble play que parecía poner fin al encuentro fue anulado tras la revisión de las imágenes. El campocorto novato Cooper Pratt no tenía completamente apoyado el pie derecho sobre la base al recibir un lanzamiento alto de Brice Turang, por lo que el corredor fue declarado a salvo.

La decisión sorprendió a los jugadores de Milwaukee, que ya habían salido del dugout para celebrar. El público también pasó de los festejos al silencio mientras observaba la repetición en la pantalla del estadio.

“Es bueno conseguir la primera victoria y quitársela de encima”, dijo Megill. “Ahí es donde están todos los nervios. Primer partido, mucha expectativa y toda la anticipación acumulada hasta llegar a este momento”.

Milwaukee construyó la ventaja desde el primer inning

Los Brewers tomaron la delantera en su primer turno ofensivo. El venezolano Jackson Chourio conectó un sencillo, Christian Yelich disparó un triple productor y su compatriota William Contreras añadió otro imparable para colocar el marcador 1-0.

El abridor de Tampa Bay, Nick Martínez, logró contener después a la ofensiva local y completó cuatro entradas sin permitir carreras adicionales. Los Rays descontaron en el cuarto episodio, cuando el mexicano Jonathan Aranda recibió una base por bolas, el dominicano Junior Caminero conectó un doble y Liam Hicks impulsó la anotación con un rodado a primera base.

Jacob Misiorowski, abridor de Milwaukee, trabajó cinco entradas y permitió cuatro imparables y una carrera, además de ponchar a tres bateadores y conceder una base por bolas. Abner Uribe y Aaron Ashby tomaron el relevo y mantuvieron a raya a Tampa Bay durante los siguientes episodios.

La carrera que terminó marcando la diferencia llegó en la séptima entrada. Cooper Pratt recibió una base por bolas, avanzó a segunda y anotó gracias a un sencillo de Chourio, quien volvió a ser protagonista en el ataque de los Brewers.

Contreras terminó de 3-2, con una carrera impulsada, mientras que Aranda tuvo una destacada actuación individual para Tampa Bay, al conectar tres imparables en tres turnos y anotar una carrera. Martínez cargó con la derrota, Misiorowski se llevó el triunfo y Megill consiguió el salvamento.

La revisión no impidió el cierre de Megill

Tampa Bay llegó al noveno episodio abajo por dos carreras y sin haber colocado corredores en base desde la sexta entrada. Aranda y Chandler Simpson conectaron sencillos consecutivos, y un doble robo dejó a ambos en posición de anotar. Después, Caminero recibió una base por bolas con cuenta completa para llenar las bases.

Hicks conectó entonces un rodado hacia el lado derecho. Turang se desplazó para fildear la pelota y lanzó a Pratt, quien intentó iniciar una doble matanza. La jugada fue inicialmente considerada el tercer out, pero la revisión determinó que Simpson debía permanecer a salvo en segunda.

“Hay que pensar en el peor escenario posible en ese momento”, explicó Megill. “Pensé que la revisión era en primera base, quizá por un error al atrapar la pelota o algo así. Pero quedó bastante claro cuando mostraron la repetición que se trataba de la jugada en segunda. Al acercar la imagen, no se veía bien. No pasa nada. Nosotros respaldamos a Cooper y él nos respaldará mañana”.

Pratt, de 22 años, reconoció que la jugada había sido cerrada, aunque no esperaba que la decisión original fuera modificada. Finalmente, Megill consiguió que Jonny DeLuca abanicara un lanzamiento con cuenta de 2-2 y puso fin al encuentro.

El capitán de Milwaukee, Yelich, destacó la capacidad del cerrador para recuperar la concentración después de la revisión. “Uno pasa por un amplio rango de emociones”, afirmó. “Es un gran mérito de Trev haber recuperado la concentración y realizado lanzamientos enormes después de esa descarga emocional, para luego volver a enfocarse”.

El segundo partido de la Serie Mundial se disputará el sábado. Logan Henderson abrirá por los Brewers y Drew Rasmussen lo hará por los Rays. El campeonato se decidirá cuando uno de los equipos consiga cuatro victorias.

La serie enfrenta a dos franquicias que buscan conquistar su primer título. Es la primera vez desde 1980 que la Serie Mundial reúne a dos equipos que todavía no han ganado un campeonato. En aquella ocasión, los Philadelphia Phillies derrotaron a los Kansas City Royals en seis partidos.

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