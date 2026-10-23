La fortuna se presenta para 4 signos del zodiaco chino del 23 al 25 de octubre

La fortuna podría traer un respiro para cuatro signos del zodiaco chino entre el 23 y el 25 de octubre de 2026.

Después de atravesar días complicados, el Gallo, la Cabra, la Serpiente y el Cerdo podrían encontrar nuevas razones para recuperar la tranquilidad, mejorar sus relaciones y mirar el futuro con mayor optimismo.

Según predicciones de expertos para el sitio Your Tango, el sábado 24 de octubre estará marcado por la energía del Día de la Recepción de la Oveja de Metal, una jornada que simboliza la posibilidad de recibir apoyo, aliviar tensiones y encontrar soluciones a situaciones que parecían estancadas.

Aunque los problemas no necesariamente desaparecerán de inmediato, estos cuatro animales del horóscopo chino podrían experimentar un cambio importante en su estado emocional.

La suerte se manifestaría mediante conversaciones inesperadas, decisiones personales y reencuentros capaces de devolverles la confianza.

1. Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

El Gallo podría comenzar a liberarse de una situación incómoda en el trabajo. La tensión provocada por una persona que parece desconfiar constantemente de sus capacidades ha generado frustración e incluso pensamientos sobre abandonar su empleo.

Sin embargo, después del sábado 24 de octubre, las circunstancias podrían cambiar. Esa persona podría modificar su actitud al atravesar sus propias dificultades, lo que permitiría al Gallo comprender mejor su comportamiento y reducir el resentimiento acumulado.

La fortuna, en este caso, estaría relacionada con recuperar la tranquilidad y mirar el conflicto desde otra perspectiva.

Antes de tomar decisiones laborales importantes, conviene valorar las opciones disponibles y evitar actuar impulsivamente.

2. Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La Cabra podría experimentar un cambio positivo en su manera de afrontar los objetivos personales.

Durante los últimos días, la falta de motivación habría dificultado cumplir compromisos, comenzar una rutina de ejercicio o mantener hábitos saludables.

La energía simbólica del Metal invita a este signo a recordar su propio valor y abandonar la autocrítica excesiva.

El sábado podría convertirse en un punto de partida para retomar esos planes que parecían imposibles de cumplir.

La clave estará en comenzar con pequeños pasos y establecer objetivos realistas.

La fortuna no necesariamente llegará como un acontecimiento extraordinario, sino como la capacidad de recuperar la disciplina y confiar nuevamente en uno mismo.

3. Serpiente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Para la Serpiente, los días comprendidos entre el 23 y el 25 de octubre podrían favorecer la resolución de tensiones familiares.

Las diferencias de opinión han generado distanciamiento, especialmente cuando cada persona considera que su manera de actuar es la correcta.

El sábado podría surgir una oportunidad para escuchar a los seres queridos y demostrar disposición para llegar a acuerdos. Incluso un pequeño gesto de comprensión podría ayudar a disminuir el conflicto y abrir el camino hacia una relación más armoniosa.

La recomendación para este signo es dejar espacio al diálogo sin renunciar a sus propias necesidades.

Encontrar un punto medio puede ser más efectivo que intentar convencer a los demás a toda costa.

4. Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El Cerdo podría recibir una sorpresa emocional el 24 de octubre: el regreso de una amistad del pasado.

Este reencuentro despertaría recuerdos agradables y le permitiría reconocer que cuenta con personas importantes, incluso después de atravesar momentos de soledad.

La conversación con alguien querido podría devolverle esperanza y recordarle experiencias que le hicieron feliz.

Después del sábado, el Cerdo podría sentirse más acompañado y preparado para dejar atrás pensamientos negativos.

Esta etapa también representa una oportunidad para fortalecer los vínculos que realmente aportan bienestar.

Recuperar una amistad puede ser valioso siempre que exista respeto y disposición mutua para mantener la conexión.