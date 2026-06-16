Conoce cuáles son los síntomas de lombrices en adultos, un problema que no distingue edades

Las parasitosis intestinales figuran entre las enfermedades infecciosas más prevalentes a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 1,500 millones de personas —aproximadamente el 24% de la población global— están infectadas por algún tipo de helminto o parásito intestinal.

Aunque el imaginario popular tiende a asociar las “lombrices” con la infancia, la realidad clínica demuestra que los adultos son igualmente vulnerables, sobre todo en regiones con deficiencias en saneamiento básico, acceso limitado al agua potable o hábitos alimentarios que facilitan la transmisión.

La falta de información sobre los síntomas en personas adultas provoca diagnósticos tardíos que derivan en complicaciones evitables.

Las lombrices no distinguen edades

Cuando se habla de lombrices o parásitos intestinales, la mayoría de las personas piensa automáticamente en niños pequeños. Sin embargo, los especialistas en medicina interna y gastroenterología advierten que los adultos son igual de susceptibles a contraer infecciones parasitarias, y que el problema está lejos de ser marginal.

Los principales agentes responsables incluyen la Ascaris lumbricoides (áscaris), la Enterobius vermicularis (oxiuros), la Taenia spp. (solitaria), los anquilostomas y la Giardia lamblia, entre otros. Cada uno de ellos produce manifestaciones clínicas particulares, aunque comparten un conjunto de síntomas comunes que conviene conocer.

Cómo se contagian los adultos

La vía de transmisión más frecuente es la fecal-oral: ingestión de agua o alimentos contaminados con huevos o quistes del parásito. También se puede producir contagio por contacto con suelos infestados, consumo de carnes mal cocidas (especialmente en el caso de la tenia) o incluso a través del contacto con personas infectadas en el hogar.

Los viajes a zonas tropicales, el trabajo en agricultura sin protección adecuada y las condiciones de hacinamiento son factores de riesgo reconocidos en adultos.

Los síntomas más frecuentes

La infección por lombrices en adultos puede ser completamente asintomática durante semanas o incluso meses, lo que complica el diagnóstico precoz. Cuando aparecen las manifestaciones, estas varían en función del tipo de parásito y la carga parasitaria, pero los más habituales son:

Molestias digestivas persistentes. El dolor o malestar abdominal, generalmente difuso o localizado en el área periumbilical, es uno de los primeros indicios. Puede acompañarse de náuseas, sensación de hinchazón y flatulencia excesiva. Algunos pacientes describen también episodios de diarrea alternados con estreñimiento.

Pérdida de peso sin causa aparente. El parásito compite con el huésped por los nutrientes ingeridos. Este fenómeno puede traducirse en una reducción de peso progresiva sin que la persona haya modificado su dieta ni su actividad física.

Fatiga y debilidad generalizada. La malabsorción de hierro, vitamina B12 y otros micronutrientes esenciales genera un estado de agotamiento que los pacientes suelen atribuir al estrés o a la falta de sueño, retrasando la consulta médica.

Anemia. Ciertos parásitos como los anquilostomas se alimentan de sangre adheridos a la mucosa intestinal, lo que puede desencadenar una anemia ferropénica con síntomas como palidez, mareos y taquicardia.

Picazón anal, especialmente nocturna. Es el síntoma característico de los oxiuros. Las hembras migran hacia el exterior del ano durante la noche para depositar los huevos, produciendo un prurito intenso que altera el sueño.

Cambios en el apetito. Tanto el aumento inusual del hambre como la pérdida del apetito pueden ser señales de una parasitosis activa.

Manifestaciones cutáneas. En algunos casos, la migración larvaria puede provocar erupciones en la piel, urticaria o incluso lesiones serpiginosas características de la larva migrans cutánea.

Síntomas neurológicos o psicológicos. Aunque menos comunes, la infección severa por ciertos parásitos puede asociarse con irritabilidad, dificultad para concentrarse e incluso alteraciones del estado de ánimo, especialmente si existe desnutrición asociada.

Diagnóstico, señales de alarma y prevención

El diagnóstico se confirma principalmente mediante el examen coproparasitológico, que analiza una muestra de heces en busca de huevos, quistes o fragmentos del parásito. En algunos casos se complementa con análisis de sangre (eosinofilia elevada es un marcador orientador), serología o técnicas de imagen.

El tratamiento depende del parásito identificado. Los antiparasitarios más utilizados en adultos incluyen el albendazol, el mebendazol y el metronidazol, siempre bajo prescripción y supervisión médica. La automedicación, aunque frecuente, puede resultar ineficaz si no se conoce el agente causante.

Algunos síntomas deben motivar una consulta médica urgente: la presencia visible de parásitos o segmentos de ellos en las heces, el dolor abdominal agudo e intenso, la fiebre elevada o la aparición de una masa palpable en el abdomen. En casos de infestación masiva por Ascaris, existe riesgo de obstrucción intestinal, una emergencia quirúrgica.

Los expertos insisten en que la mayoría de las parasitosis intestinales son prevenibles con medidas simples: lavarse las manos con agua y jabón antes de manipular alimentos y después de ir al baño, consumir agua potable o hervida, cocinar bien las carnes, lavar bien frutas y verduras y evitar caminar descalzo en suelos con posible contaminación fecal.

También te puede interesar:

· La banana, cámbur o plátano: una fuente maravillosa de energía, pero no recomendable para todos

· Ha regresado, y con más fuerza: se propagan casos de la enfermedad del gusano barrenador en EE.UU.

· “El aceite de oliva es lo más parecido que existe en la naturaleza a una fuente de la eterna juventud”