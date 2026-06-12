El aceite de oliva, considerado el “petróleo de la Antigüedad”, ha sido fundamental en la cultura y gastronomía española desde la época romana. Así lo explica Emilio Lara, doctor en Antropología y licenciado en Humanidades, en su nuevo libro Un mar de oro verde, el cual referenció Men’s Health.

Es importante destacar que el aceite de oliva no solo engloba la gastronomía, sino también el concepto de salud, de perfumes aromáticos, de ungüentos corporales y de medicamentos, entre otros, resalta Lara.

España produce el 50% del aceite de oliva a nivel global, destacándose por su calidad y cantidad, con la provincia de Jaén como líder. Ningún otro país se acerca a la calidad de su aceite virgen extra. La geografía y el clima favorables de España, junto con su rica historia en producción.

Calidad y alcance del aceite de oliva

Para asegurarse de consumir un buen aceite de oliva, se recomienda optar por el virgen extra, ya que garantiza la mejor calidad. Se debe evitar el aceite refinado y estar atento a las variedades en sabor.

“El aceite de oliva es lo más parecido que existe en la naturaleza a una fuente de la eterna juventud. Es un regenerador celular; mantiene jóvenes a las células de nuestro organismo. Es un antioxidante espectacular y ya se está estudiando cómo combate la depresión y el estrés. Y parece ser que también tiene unas virtudes importantes para impedir el avance en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas y también se está utilizando como protector o chaleco antibala para muchos tipos de cáncer, es un poco freno oncológico”, declara contundentemente Lara sobre las virtudes de este elemento.

El aceite de oliva es reconocido por sus propiedades antioxidantes, su capacidad para regenerar células y sus efectos positivos en la salud mental y para prevenir enfermedades neurodegenerativas. Además, su uso se extiende a la cosmética y otros ámbitos, fortaleciendo su valor cultural y económico.

Propiedades específicas del aceite de oliva

El aceite de oliva, especialmente el extra virgen, tiene propiedades específicas destacadas por su composición única.

Composición nutricional:

Ácido oleico (55-83%). Ácido graso monoinsaturado menos oxidable, otorga gran estabilidad frente a otros aceites vegetales.

(55-83%). Ácido graso monoinsaturado menos oxidable, otorga gran estabilidad frente a otros aceites vegetales. Polifenoles (oleuropeína, oleocanthal). Antioxidantes naturales que frenan placa de ateroma y tienen acción analgésica.

(oleuropeína, oleocanthal). Antioxidantes naturales que frenan placa de ateroma y tienen acción analgésica. Vitamina E . 96% del consumo diario recomendado por 100 g; importante antioxidante.

. 96% del consumo diario recomendado por 100 g; importante antioxidante. Vitamina K. 50% del consumo diario; mejora coagulación sanguínea y densidad ósea.

Propiedades físicas:

Propiedad intensiva . Acidez, color, sabor y densidad (no dependen de la cantidad).

. Acidez, color, sabor y densidad (no dependen de la cantidad). Alta estabilidad oxidativa. Menor tasa de enranciamiento comparada con otros aceites vegetales.

Beneficios para la salud comprobados:

Controla el colesterol . Reduce LDL (malo) sin afectar HDL (bueno) con 2 cucharadas diarias.

. Reduce LDL (malo) sin afectar HDL (bueno) con 2 cucharadas diarias. Regula presión arterial . Impacto directo en presión sistólica y diastólica.

. Impacto directo en presión sistólica y diastólica. Previene la osteoporosis . Evita pérdida de densidad ósea.

. Evita pérdida de densidad ósea. Control de diabetes . Regula insulina pancreática y glucosa.

. Regula insulina pancreática y glucosa. Protección cardiovascular . 41% menor riesgo de accidente cerebrovascular.

. 41% menor riesgo de accidente cerebrovascular. Antioxidante . Previene enfermedades degenerativas como el Alzheimer y protege la piel contra radicales libres.

. Previene enfermedades degenerativas como el Alzheimer y protege la piel contra radicales libres. Propiedad anticancerígena. Ácido oleico y antioxidantes disminuyen actividad del oncogén y estimulan muerte de células tumorales.

Formas de incorporar el aceite de oliva a la dieta

Las mejores formas de incorporar aceite de oliva en tu dieta diaria incluyen usarlo en crudo para aliñar, añadirlo al desayuno y emplearlo para cocinar de manera adecuada. La cantidad recomendada es entre 2 y 3 cucharadas al día (aproximadamente 20-30 ml).

Desayuno . Sustituye la mantequilla por un chorrito de AOVE en tus tostadas de pan integral.

. Sustituye la mantequilla por un chorrito de AOVE en tus tostadas de pan integral. En ayunas . Prueba una cucharada (10-15 ml) con limón o jengibre para activar la digestión.

. Prueba una cucharada (10-15 ml) con limón o jengibre para activar la digestión. Batidos . Añade una cucharada de AOVE a tus bebidas matutinas.

. Añade una cucharada de AOVE a tus bebidas matutinas. Ensaladas . Prepara vinagreta mezclando AOVE, vinagre, mostaza y sal.

. Prepara vinagreta mezclando AOVE, vinagre, mostaza y sal. Verduras . Utiliza AOVE para dar el toque final a tus verduras al vapor una vez en el plato.

. Utiliza AOVE para dar el toque final a tus verduras al vapor una vez en el plato. Sopas y cremas . Un hilo de AOVE sobre sopa caliente añade complejidad de sabor.

. Un hilo de AOVE sobre sopa caliente añade complejidad de sabor. Pasta . Después de cocinar, añade un generoso chorro de AOVE.

. Después de cocinar, añade un generoso chorro de AOVE. Carnes y pescados . Marina antes de asar con aceite de oliva, hierbas y especias.

. Marina antes de asar con aceite de oliva, hierbas y especias. Freír/saltear . El AOVE es estable al calor; usa hasta 180°C sin superar esa temperatura.

. El AOVE es estable al calor; usa hasta 180°C sin superar esa temperatura. Repostería. Sustituye mantequilla por aceite de oliva usando proporción 3/4.

El aceite de oliva virgen extra es especialmente estable al calor y protege los antioxidantes de los alimentos cuando se añade al final. Distribuye las 4-6 cucharadas recomendadas entre distintas preparaciones: freír, guisar, aderezar.

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